3 января 2026, суббота
Зеленский предложил Шмыгаля на должность министра энергетики

  • 3.01.2026, 15:57
Зеленский предложил Шмыгаля на должность министра энергетики
Владимир Зеленский

И поблагодарил за работу в Министерстве обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству назначить Дениса Шмыгаля первым вице-премьер-министром и министром энергетики Украины.

«Встретились с Денисом Шмыгалем. Спасибо за системную работу в Министерстве обороны и процессы, которые были активизированы для обеспечения защиты нашего государства. Именно такая системность необходима сейчас для украинской энергетики», - отметил Зеленский.

По его словам, важно, чтобы после каждого российского удара Украина могла оперативно восстанавливать разрушенное и чтобы развитие украинской энергетики было стабильным и достаточным для украинских потребностей.

«Провели консультации с премьер-министром Юлией Свириденко, и рассчитываю на поддержку парламентариями такого подхода и позиции первого вице-премьер-министра и министра энергетики для Дениса Шмыгаля», - сообщил президент Украины.

