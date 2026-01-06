закрыть
Усик ответил на вопрос об амбициях стать президентом Украины

  • 6.01.2026, 5:46
Александр Усик

Боксер подчеркнул, что будет работать для своей страны.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) заявил, что у него нет желания идти в политику даже ради поста президента Украины.

Украинский боксер пообщался с ведущим Instagram-паблика BOXINGARABIA и ответил на вопрос о политике:

«Буду ли баллотироваться в президенты? Нет, вся политика меня не интересует. Я буду работать для своей страны, как и всегда делал. Но не как политик, а как спортсмен и человек».

Также Александр утвердительно ответил на вопросы о планах играть в футбол, сниматься в кино и даже заявил о готовности записать рэп со Snoop Dogg.

Напомним, 38-летний Усик в июле нокаутировал в пятом раунде Даниэля Дюбуа и в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира. Затем Александр отказался от титула WBO, чтобы не защищать его против Фабио Уордли. Позже украинец вызвал на бой Деонтея Уайлдера.

