Усик ответил на вопрос об амбициях стать президентом Украины
- 6.01.2026, 5:46
Боксер подчеркнул, что будет работать для своей страны.
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) заявил, что у него нет желания идти в политику даже ради поста президента Украины.
Украинский боксер пообщался с ведущим Instagram-паблика BOXINGARABIA и ответил на вопрос о политике:
«Буду ли баллотироваться в президенты? Нет, вся политика меня не интересует. Я буду работать для своей страны, как и всегда делал. Но не как политик, а как спортсмен и человек».
Также Александр утвердительно ответил на вопросы о планах играть в футбол, сниматься в кино и даже заявил о готовности записать рэп со Snoop Dogg.
Напомним, 38-летний Усик в июле нокаутировал в пятом раунде Даниэля Дюбуа и в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира. Затем Александр отказался от титула WBO, чтобы не защищать его против Фабио Уордли. Позже украинец вызвал на бой Деонтея Уайлдера.