В Европе нашли «письмо» возрастом 40 тысяч лет 25.02.2026, 12:03

Археологи сделали сенсационное открытие.

Новое исследование поставило под сомнение древние представления о происхождении письменности и символической коммуникации в Европе. Ученые нашли доказательства того, что ранние люди могли использовать структурированные системы символов около 40 000 лет назад.

На протяжении десятилетий археологи рассматривали пометки на палеолитических артефактах как декоративные или ритуальные элементы. Однако новый анализ показал, что эти знаки, возможно, были частью организованного метода коммуникации, который использовался в ранних человеческих сообществах, пишет Heritage Daily.

Исследования проводили Кристиан Бентц из Саарландского университета и Ева Дуткевич из Берлинских государственных музеев. Они просмотрели сотни предметов, связанных с палеолитической культурой Ауриньяка, представители которой в разных частях Европы примерно 40 000 лет назад.

Ученые отмечают, что хотя эти отметки не соответствуют правилам современной письменности, однако узоры свидетельствуют о том, что люди структурировали и передавали сообщения символически задолго до развития письменности.

Для сравнения, самые древние признанные системы письма, включая шумерскую протоклинопись в Месопотамии, возникли примерно 5000 лет назад. Эти системы развились из числового и экономического учета в письменность, отражавшую разговорную речь. Из-за такой хронологии письмо долго считалось относительно недавним этапом в развитии человечества.

Исследователи каталогизировали более 3000 отдельных символов на 260 артефактах. Среди них были фигурки из мамонтовой кости, костяные инструменты, фрагменты рогов, личные украшения и флейтоподобные инструменты. Повторяющиеся мотивы, такие как точки, V-образные формы, параллельные линии, кресты и затененные узоры, появлялись на разных предметах.

Чтобы проверить, были ли эти знаки случайными, команда применила компьютерные алгоритмы и методы по теории информации в лингвистике. Они проанализировали частоту повторений, вариативность и плотность информации с помощью энтропийного анализа.

Результаты показали, что символы не были размещены случайно. Вместо этого они появлялись в повторяющихся последовательностях, что указывало на общие конвенции внутри группы. Последовательности символов на фигурках имели на 15% более высокую плотность информации, чем на инструментах, тогда как инструменты демонстрировали более регулярную вариативность, чем украшения. Эта закономерность свидетельствовала о том, что пометки, вероятно, отражали функцию объекта, подкрепляя аргумент о том, что символы имели значение.

Одним из самых выдающихся результатов была долговечность системы. Структура и информационная плотность символов оставались стабильными на протяжении почти 10 000 лет, что указывало на то, что эта практика передавалась из поколения в поколение. Однако в отличие от протописьма Месопотамии, система Ауриньяка не превратилась в полноценное письмо.

Исследователи еще не определили, почему эта символическая традиция исчезла. Возможные объяснения включают культурные изменения, миграцию или потерю социальных контекстов, которые когда-то придавали символам значение. Несмотря на это, исследование предоставило убедительные доказательства того, что организованная символическая коммуникация началась гораздо раньше, чем считалось ранее, перекроив более широкую историю письменности и человеческого познания.

Понимание того, как ранние люди использовали символы, меняет представление о развитии коммуникации. Оно свидетельствует о том, что основы письменности были закреплены в общих символических практиках еще в глубокой преистории, задолго до появления формальных письменностей.

