Герой холодной войны Литвы внес неоценимый вклад в распад СССР 25.02.2026, 17:12

Витаутас Ландсбергис

Витаутас Ландсбергис заслуживает того, чтобы стоять в одном ряду с Лехом Валенсой.

Лех Валенса может считаться последним из лидеров, которые привели к краху Советской империи и завершению Холодной войны. Но не стоит забывать о северо-восточном соседе Польши — Литве. Архитектор послевоенной независимости страны, 93-летний Витаутас Ландсбергис, по-прежнему активно участвует в социальной жизни, он ведет страницу в Facebook, дает интервью и участвует в общественных мероприятиях, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Именно Ландсбергис, будучи председателем парламента в марте 1990 года, возглавил Литву в объявлении о выходе из состава СССР — первой из 15 советских республик. Никто не работал так активно и публично для восстановления независимости Литвы и двух других балтийских государств после 50 лет иностранной оккупации. Его действия стали катализатором распада СССР, за которым вскоре последовали другие республики.

Более 35 лет назад, 13 января 1991 года, Ландсбергис находился в здании литовского парламента в Вильнюсе в бронежилете, ожидая штурма советскими войсками. Попытка захвата провалилась благодаря мирному сопротивлению местных жителей, хотя многие погибли, защищая телевизионную башню и демократию.

За 18 месяцев его смелость и непоколебимая решимость добиться полной независимости Литвы запустили процесс, который ни президент США Джордж Буш-старший, ни Михаил Горбачев не могли предвидеть — распад Советского Союза.

В пантеоне героев Холодной войны Витаутас Ландсбергис заслуживает места наряду с Лехом Валенсой.

