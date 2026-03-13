«Виктор, остановись и вспомни, кем ты был»6
- Виктор Ющенко
- 13.03.2026, 22:28
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Экс-президент Украины Ющенко написал открытое письмо премьеру Венгрии Орбану.
Открытое письмо Виктору Орбану.
Виктор, посмотри на это фото. Я помню тебя другим.
Мы стоим рядом во времена, когда будущее нашего региона казалось нам общим, понятным и светлым. Тогда мы вместе верили, что свобода – это не просто слово, а наивысший дар, за который стоит бороться. Я помню тебя другим. Я помню лидера, который понимал цену достоинства и знал, что такое избавление от имперского гнета.
Сегодня я смотрю на твои действия и спрашиваю себя: где девался тот Виктор? Как случилось, что человек, который видел становление свободной Венгрии, сегодня подыгрывает силам, которые хотят уничтожить свободу соседа?
Украина сегодня истекает кровью за те же ценности, о которых мы когда-то дискутировали за столом переговоров. Мы защищаем не только свою землю, мы защищаем спокойствие и твоей страны, как и всей Европы.
Политика – это не только цифры, выгода или газ. Это прежде всего ценности. Когда ты выбираешь сторону агрессора, ты предаешь не только Украину – ты предаешь память собственного народа, который знает, что такое советские танки на улицах Будапешта.
Виктор, остановись и вспомни, кем ты был. История – суровый судья. Она не прощает тех, кто молчал или помогал злу во время больших испытаний. Еще не поздно вернуться к свету, к настоящему европейскому братству, где ценят честь, а не сомнительные политические соглашения.
Призываю тебя посмотреть в глаза правде. Будь тем лидером, которого когда-то уважал мир и который знал, что свобода – это единственный путь.
Виктор Ющенко, Facebook