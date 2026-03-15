В каких областных центрах Беларуси самые дорогие и дешевые квартиры? 1 15.03.2026, 12:31

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В Гродно жилье подорожало ощутимей всего, но первое у другого города.

Согласно официальным данным Национального кадастрового агентства, 2025 год прошел под знаком умеренного снижения активности в регионах. Всего в областных центрах было заключено 12,3 тыс. сделок с недвижимостью — это на 10% меньше показателей 2024 года. Об этом изданию «7 дней» рассказала начальник управления оценки Национального кадастрового агентства Госкомимущества Вероника Соловьева.

— Звание самого дорогого города удерживает Брест, в то время как Витебск остается наиболее бюджетным — здесь «квадрат» обходится на 30% дешевле. Анализ рынка Гродно осложняется высокой долей новостроек в структуре продаж, что искажает общую статистику. Однако взгляд на «чистую» вторичку расставляет все по местам: при средней цене в 1020 долларов за «квадрат» Гродно уверенно занимает вторую позицию в рейтинге дороговизны, — отмечает специалистка.

В Гродно, по ее словам, квартиры подорожали ощутимей всего — цены за год здесь поднялись на 28%. Брест показал более сдержанную динамику (+16%), хотя к концу года темпы ее роста заметно ускорились. Витебск и Гомель сохранили стабильные среднеквартальные значения. Могилев к финалу года продемонстрировал признаки замедления скачка цен.

Вкусы покупателей также распределились неравномерно. В Гомеле и Гродно к концу года сформировался явный приоритет в пользу двухкомнатных квартир. В то же время в Бресте, Витебске и Могилеве симпатии рынка разделились поровну между компактными однушками и более просторным двухкомнатным жильем.

Что касается столицы, то тут, по словам Вероники Соловьевой, лидерами спроса стали однокомнатные квартиры — на них пришлось около 44% всех сделок. Средняя стоимость квадратного метра в однокомнатных квартирах на вторичке достигла отметки 7045 бел. руб.

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