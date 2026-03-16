Вышла книга воспоминаний Ивонки Сурвиллы о войне

Вышла книга воспоминаний Ивонки Сурвиллы о войне2
- 16.03.2026, 15:18
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Председатель Рады БНР рассказала о пережитом в детстве.
В издательстве Połackija Łabirynty вышла книга воспоминаний председателя Рады БНР Ивонки Сурвиллы под названием «У восем гадоў я была на вайне», пишет bellit.info.
Книга «У восем гадоў я была на вайне» — это воспоминания страха и боли, которые пережила восьмилетняя девочка Ивонка, покидая Беларусь вместе с семьей в 1944 году. Сегодня Председатель Рады БНР называет те десять месяцев самыми опасными. Это история бегства между жизнью и смертью, а также рассказ о безграничной любви родителей к своим детям, которые вместе переживают войну.
Над переводом книги работали Алексей Федоренко, Сергей Подсосонный и Кшиштоф Жебровский.
Выход книги приурочен к 90‑летию Ивонки Сурвиллы.
Книга доступна для покупки на Allegro.