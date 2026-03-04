Ученые обнаружили комету, которая способна путешествовать назад во времени 5 4.03.2026, 9:03

4,084

Ее форма напоминает картофель.

На протяжении десятилетий путешествие в прошлое считалось чем-то нереальным. Тем не менее, по мере расширения понимания того, как устроена Вселенная, почти каждый день появляются новые открытия.

Во время наблюдения за кометой 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak ученые заметили, как она резко изменила свою скорость и орбиту. В своем исследовании они заявили, что эта комета фактически способна путешествовать назад во времени по мере приближения к Солнцу.

Ученые поделились, что при прохождении мимо Солнца 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak изменила направление своего вращения. Это может произойти, когда кометы выбрасывают газ с такой высокой скоростью, что их вращение может практически остановиться, а затем они направляются в противоположном направлении.

Также исследование показало, что форма 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak напоминает картофель или удлиненный круг. Ученые подчеркнули, что они хотят продолжить исследования этой кометы, чтобы изучить ее более подробно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com