Ученые обнаружили комету, которая способна путешествовать назад во времени

Ученые обнаружили комету, которая способна путешествовать назад во времени5
- 4.03.2026, 9:03
Ее форма напоминает картофель.
На протяжении десятилетий путешествие в прошлое считалось чем-то нереальным. Тем не менее, по мере расширения понимания того, как устроена Вселенная, почти каждый день появляются новые открытия.
Во время наблюдения за кометой 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak ученые заметили, как она резко изменила свою скорость и орбиту. В своем исследовании они заявили, что эта комета фактически способна путешествовать назад во времени по мере приближения к Солнцу.
Ученые поделились, что при прохождении мимо Солнца 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak изменила направление своего вращения. Это может произойти, когда кометы выбрасывают газ с такой высокой скоростью, что их вращение может практически остановиться, а затем они направляются в противоположном направлении.
Также исследование показало, что форма 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak напоминает картофель или удлиненный круг. Ученые подчеркнули, что они хотят продолжить исследования этой кометы, чтобы изучить ее более подробно.