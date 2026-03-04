Уникальную книгу Скорины обнаружили в Германии 7 4.03.2026, 14:24

В Европе известны всего четыре подобных экземпляра.

В библиотеке герцогини Анны Амалии в немецком Веймаре обнаружилась книга, изданная Франциском Скориной в 1522 году. Это экземпляр Псалтыри, являющейся, предположительно, частью «Малой подорожной книжки», пишет исследовательница Ольга Шутова. Статья опубликована в литовском научном журнале Slavistica Vilnensis, заметило «Зеркало».

Веймарский экземпляр Псалтыри, изданной в 1522 году Франциском Скориной и являющийся, предположительно, частью «Малой подорожной книжки», до сих пор не был известен исследователям.

Шутова отмечает значимость открытия: на сегодня в Западной Европе известны только четыре сохранившихся подобных экземпляра — два хранятся в Великобритании, по одному в Дании и Словении.

Передняя и задняя части переплета экземпляра Псалтыри 1522 года Франциска Скорины из библиотеки герцогини Анны Амалии в Веймаре, Германия. Фото: Ольга Шутова / journals.vu.lt

Экземпляр Псалтыри 1522 года Франциска Скорины из библиотеки герцогини Анны Амалии в Веймаре, Германия. Фото: Ольга Шутова / journals.vu.lt

«Экземпляр в хорошей сохранности, хотя следует сказать, что после пожара в Библиотеке в 2004 году экземпляр пострадал из-за воды: следы воды особенно заметны в последней тетради. В 2009 году была проведена реставрация», — пишет исследовательница.

Сверху на переплете заглавными буквами вытеснено «PSALTERZ». По мнению экспертов библиотеки, переплет может быть приблизительно датирован XVI веком. Корешок был сильно поврежден и при реставрации заменен современной кожаной вставкой. Застежки отсутствуют, возможно, срезаны при реставрации.

На обороте верхней части переплета справа вверху карандашом написано «Psalter Slavon», слева тем же почерком, зачеркнуто, «Polotzk».

Экземпляр, вероятнее всего, был приобретен библиотекой до 1817 года.

«Изучение бытования этого экземпляра как части книжного наследия Франциска Скорины на землях Тюрингии еще впереди», — отмечает Шутова.

