Катар сбил бомбардировщики Ирана за две минуты до удара по американской авиабазе 5.03.2026, 9:30

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На авиабазе Аль-Удейд обычно размещается около 10 тысяч американских военнослужащих.

ВВС Катара сбили иранские бомбардировщики всего в нескольких минутах от удара по крупнейшей военной базе, где размещены американские войска на Ближнем Востоке. Об инциденте, произошедшем в понедельник, пишет CNN со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Иран направил два тактических бомбардировщика Су-24 к авиабазе Аль-Удейд, где обычно размещается 10 тысяч американских военнослужащих, и Рас-Лаффану, ключевому газоперерабатывающему заводу и опоре катарской экономики.

По словам одного из источников, иранские истребители находились в «двух минутах» от своих целей. Второй источник сообщил CNN, что самолеты были визуально идентифицированы и сфотографированы «с бомбами и управляемыми боеприпасами».

Сообщается, что самолеты шли на сверхнизкой высоте, чтобы избежать обнаружения радарами, и не отвечали на радиопредупреждения.

Из-за «ограничений по времени» и «на основании имеющихся доказательств» самолеты были «классифицированы как враждебные», после чего катарский истребитель F-15 вступил в бой и сбил оба самолета.

Иранские самолеты упали в территориальные воды Катара, ведутся поиски экипажей.

Как отмечает CNN, эта атака стала первым случаем использования пилотируемых летательных аппаратов для нанесения ударов по соседней стране после смерти Хаменеи – и первым случаем участия ВВС Катара в воздушном бою.

Генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, признал инцидент на брифинге в среду, не уточнив цель иранских бомбардировщиков.

«Катарские истребители впервые сбили два иранских бомбардировщика, направлявшихся к месту назначения», – заявил он на брифинге в Пентагоне.

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