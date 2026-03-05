Экономика режима на Кубе парализована

Экономика режима на Кубе парализована4
- 5.03.2026, 16:08
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США уже ведут неформальные переговоры с представителями кубинской элиты.
Куба переживает один из самых тяжелых экономических и энергетических кризисов за последние десятилетия на фоне усиливающегося давления со стороны администрации президента США Дональд Трамп. В начале января американский лидер заявил, что «Куба готова рухнуть», а вскоре объявил чрезвычайное положение, назвав правительство острова «угрозой национальной безопасности США», пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).
Вашингтон ввел новые ограничения, пригрозив тарифами странам, которые поставляют нефть на остров. В результате поставки практически прекратились — топливо больше не поступает из Венесуэлы, Мексики, России и ряда других государств. Это резко усугубило энергетический кризис в стране.
Нехватка топлива парализует экономику. По всей стране отключается электроэнергия, на автозаправках многочасовые очереди, школы временно прекратили занятия, а больницы вынуждены откладывать операции. Из-за нехватки техники и топлива также возникают проблемы с вывозом мусора.
Экономические трудности на Кубе продолжаются уже несколько лет. Страна страдает от дефицита продовольствия, лекарств и роста цен, а также от последствий многолетнего американского торгового эмбарго, действующего с начала 1960-х годов. В 2021 году на острове прошли крупнейшие за десятилетия протесты.
Кубой сегодня руководит президент Мигель Диас-Канель — первый лидер страны за 60 лет, не носящий фамилию Кастро. Однако его власть во многом опирается на поддержку бывшего лидера Рауля Кастро и военных структур, которые контролируют значительную часть экономики.
Эксперты считают маловероятным прямое военное вмешательство США. Несмотря на жесткую риторику, Вашингтон, скорее всего, будет добиваться политических изменений через экономическое давление и переговоры. По данным СМИ, представители администрации США уже ведут неформальные переговоры с представителями кубинской элиты.
Один из возможных сценариев — ограниченные экономические реформы и частичная либерализация экономики при сохранении однопартийной системы. При таком развитии событий может произойти смена руководства, но политическая система страны останется в целом прежней.