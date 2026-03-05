Алиев: Азербайджан может ответить Ирану «железным кулаком» 5.03.2026, 16:45

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Ильхам Алиев

Баку реагирует на иранскую атаку.

Глава Азербайджана Ильхам Алиев после падения дрона на аэропорт в Нахичевани собрал заседание Совбеза и назвал случившееся терактом. Об этом сообщается на сайте главы азербаджанского государства.

«Сегодня Иран совершил террористический акт против территории Азербайджана, против азербайджанского государства. Территория Нахичеванской Автономной Республики подверглась обстрелу со стороны Ирана с использованием беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Президент добавил, что Азербайджан решительно осуждает этот теракт и виновные должны быть «немедленно привлечены к ответственности». По словам главы государства, иранские официальные лица должны предоставить азербайджанской стороне исчерпывающие объяснения, принести извинения, а все причастные к преступлению — понести уголовное наказание.

«Это не первый случай, когда иранское государство совершает террористические акты против Азербайджана и азербайджанцев», — заявил Алиев. Он также напомнил, что в 2023 году нападению подверглось посольство Азербайджана в Тегеране: тогда, по его словам, человек, действовавший по указанию иранских спецслужб, совершил теракт против азербайджанских граждан.

«Народ Азербайджана должен быть уверен, что любая злая сила увидит против себя наш железный кулак», — сказал Алиев.

Как писал сайт Charter97.org, Иран в четверг, 5 марта, атаковал Азербайджан. Беспилотник ударил по Международному аэропорту Нахичевань.

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