Блэкаут на Кубе ударил по пропаганде 1 5.03.2026, 23:37

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Государственные новости не смогли выйти в эфир.

На Кубе 4 марта произошло крупное отключение электричества. Об этом сообщает Reuters. Хотя веерные отключения света стали нормой на острове в последние годы, в этом году ситуация ухудшилась из-за блокады со стороны США.

4 марта государственная электроэнергетическая компания сообщила об отключении электроэнергии на большей части Кубы. Электроэнергетическая компания Union Electrica UNE заявила, что отключение было вызвано неожиданным сбоем на теплоэлектростанции имени Антонио Гиттераса, что примерно в 100 км к востоку от Гаваны. Электричество осталось только в самых восточных провинциях.

Ремонт электростанции имени Гиттераса может занять от трех до четырех дней, сообщила региональная газета Giron со ссылкой на Романа Переса, технического директора станции.

Отключение электроэнергии ненадолго вывело из строя кубинское государственное телевидение. Национальный выпуск новостей, который начинался в 13:00, стартовал более чем на полчаса позже обычного, и ведущий объяснил задержку отключением.

Жители Гаваны, привыкшие к веерным отключениям электроэнергии, связанным с государственным нормированием, в основном восприняли отключение спокойно. Некоторые светофоры и предприятия работали благодаря солнечным батареям или генераторам.

Куба переживает тяжелый и длительный экономический кризис не один год. Еще в июле 2021 года по экономическим причинам здесь произошли массовые протесты, которые тогда власти сумели подавить. Но экономике это не помогло.

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