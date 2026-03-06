Археологи нашли доказательство существования легендарного короля 6.03.2026, 11:48

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Уникальную рукопись обнаружили польские археологи.

Во время раскопок в Судане нашли арабский документ, подтверждающий существование короля Кашкаша – исторической личности, которую ранее считали полулегендарной.

Находку сделали в здании, которое местные жители называют «Домом короля». Среди найденных артефактов археологи обнаружили письменный приказ, изданный от имени правителя, сообщил Центр средиземноморской археологии Варшавского университета.

По словам арабиста Томаша Баранского, документ имеет важное историческое значение.

«Письменный приказ короля Кашкаша доказывает существование этой исторической фигуры, ранее известной только из кратких упоминаний в агиографическом труде начала XIX века», – пояснил исследователь.

Хотя сам текст носит довольно бытовой характер, он дает редкое представление о социально-экономических отношениях в королевстве Донгола в период активной арабизации и исламизации региона.

Документ нашли в большой резиденции вместе с другими артефактами – тканями из хлопка, льна и шелка, а также предметами из слоновой кости и рога носорога. Всего на месте раскопок обнаружили более 20 арабских документов, хотя большинство из них сохранились лишь фрагментарно.

Уникальная рукопись датируется рубежом XVI–XVII веков и сохранилась почти полностью.

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