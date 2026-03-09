ВСУ нанесли мощный удар по российским оккупантам в Крыму 4 9.03.2026, 9:52

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Среди уничтоженных целей есть четыре станции управления беспилотниками.

Силы обороны Украины нанесли мощный удар по российским объектам во временно оккупированном Крыму, в результате чего были поражены «Панцири», десантный катер и база БПЛА «Орион».

Как сообщили в Военно-морских силах ВСУ, подразделения ВМС ВСУ во взаимодействии с Силами специальных операций ВСУ провели успешную операцию на территории временно оккупированного полуострова.

«В результате точных ударов украинским защитникам удалось поразить сразу три российских зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1» и ликвидировать мобильную огневую группу противника», — заявили в ВМС.

Также силами и средствами ВМС в Новоозерном успешно поражен российский скоростной десантный катер проекта 02510 «БК-16».

Кроме того, удару подверглась военная инфраструктура оккупантов на аэродроме Кировское. В частности, украинские военные попали в место хранения ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов «Орион» и полностью уничтожили 4 станции управления этими дронами.

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