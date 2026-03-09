США предупредили польского евродепутата-лукашиста
- 9.03.2026, 11:26
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Американский посол в Варшаве назвал его поступок «отвратительным».
В пятницу польский евродепутат и глава партии «Конфедерация польской короны» Гжегож Браун, ярый антисемит и украинофоб, сторонник Путина и Лукашенко, подписал книгу соболезнований по аятолле Али Хаменеи, который погиб в начале марта в результате авиаудара США и Израиля. Для этого политик посетил посольство Ирана в Варшаве.
В подписи к фотографиям Браун выражает недовольство операцией «Эпическая ярость» против Ирана. Он считает её «позорной». За это польский евродепутат получил порцию критики от посла США в Польше Томаса Роуза, который назвал его поступок «отвратительным». Дипломат предупредил, что Вашингтон будет помнить отношение Брауна, как и любого другого, кто поддерживает американских оппонентов.
«Америка и президент США не забудут, кто является их друзьями, и, что ещё важнее, кто не является их друзьями», — написал Роуз у себя на странице в соцсети X.
America and @POTUS will not forget who are friends are; and more importantly, who are friends are NOT. https://t.co/9lTdaJ8983— Tom Rose (@TomRoseIndy) March 8, 2026