Назван самый полезный болгарский перец по цвету 5 9.03.2026, 12:34

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Эксперты сравнили красный и зеленый по содержанию витаминов и минералов.

Красный и зеленый болгарский перец имеют низкую калорийность и содержание жира, а также являются источником витаминов и минералов. Однако, как пишет verywell health, есть несколько отличий в их пищевом составе, которые могут быть важны для человека.

По словам экспертов, красный - для калорий, углеводов и витаминов, а зеленый - для кальция.

Различия в пищевой ценности зеленого и красного болгарского перца включают:

Калории: красный болгарский перец содержит немного больше калорий, чем зеленый, однако оба вида, как правило, имеют низкую калорийность. Калории снабжают организм энергией, а их избыток может привести к набору веса.

Углеводы и сахар: красный болгарский перец содержит немного больше углеводов, чем зеленый. Углеводы снабжают организм энергией.

Витамин С: красный болгарский перец содержит больше витамина С, чем зеленый, но эта разница исчезает, если его обжарить. Такой витамин играет важную роль в здоровье кожи и иммунитете.

Витамин А: красный болгарский перец содержит значительно больше витамина А, чем зеленый. Этот витамин полезен для здоровья кожи, зрения и иммунной функции.

Кальций: зеленый болгарский перец содержит больше кальция, чем красный, особенно если его есть сырым. Этот минерал важен для здоровья костей и функции мышц.

Схожесть по содержанию клетчатки, магния и калия

Клетчатка: клетчатка важна для здоровья кишечника, пищеварения, регулярного стула и поддержания микробиома кишечника (совокупности микроорганизмов в кишечнике).

Красный и зеленый болгарский перец содержат примерно одинаковое количество клетчатки.

Магний: магний является минералом, который участвует в поддержании работы почти всех систем организма. Красный и зеленый болгарский перец содержат примерно одинаковое количество магния, однако красный перец все же немного опережает зеленый, если его употреблять сырым или жареным.

Калий: калий является минералом, который важен для работы нервной и мышечной систем.

"Красный и зеленый болгарский перец содержат примерно одинаковое количество калия, при этом красный перец имеет небольшое преимущество, если его употреблять сырым или обжаренным", - отмечается в материале.

Как употреблять красный и зеленый болгарский перец

Такой овощ можно употреблять сырым или вареным, а также готовить различными способами. Обычно перец доступен в свежем, замороженном или консервированном виде.

Поэтому из него можно готовить:

рагу или блюда из риса;

салат;

суп;

сальсу;

блюда из макарон;

начинку для пиццы;

жареные блюда;

пасты или соусы;

гарнир;

смузи.

«Красный и зеленый болгарский перец могут быть частью вегетарианских рецептов и часто добавляются в качестве гарнира к блюдам из морепродуктов или мяса», - добавили в издании.

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