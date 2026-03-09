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Почему предпринимателям стоит играть в шахматы

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  • 9.03.2026, 19:30
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Почему предпринимателям стоит играть в шахматы

Эксперты назвали пять веских причин.

Интерес к шахматам в последние годы значительно вырос, в том числе после выхода сериала «Ход королевы». Эксперты отмечают, что эта игра может приносить предпринимателям практическую пользу, помогая развивать навыки, важные для бизнеса, пишет Entrepreneur (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из ключевых преимуществ называют развитие позиционного мышления. В шахматах успех зависит не только от тактических приемов, но и от умения понимать общую позицию на доске. В бизнесе этот принцип проявляется в правильном позиционировании компании и ее продукта на рынке. Даже успешный маркетинг не принесет результата, если аудитория не понимает ценность предложения.

Второй важный аспект — контроль над мышлением и эмоциями. Шахматы требуют полной концентрации и ответственности за каждое решение. Ошибки неизбежны, но важно быстро их анализировать и корректировать стратегию. Такой подход полезен и в предпринимательстве, где неудачи и отказ клиентов являются частью процесса.

Также игра учит терпению. В шахматах поспешные атаки часто приводят к уязвимостям, тогда как выверенные ходы и подготовка атаки повышают шансы на победу. В бизнесе аналогичный принцип проявляется в устойчивом развитии вместо стремления к быстрым, но рискованным результатам.

Еще один урок — нельзя недооценивать соперников. В шахматах даже начинающий игрок способен обыграть более опытного оппонента, если тот потеряет бдительность. В бизнесе молодые и небольшие компании нередко опережают крупных конкурентов благодаря гибкости и экспериментам.

Наконец, шахматы подчеркивают значение планирования. Подготовка и продуманная стратегия позволяют экономить время и принимать решения быстрее. Аналогично в бизнесе четкий план помогает снизить хаотичность действий и быстрее реагировать на изменения рынка.

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