Рейтинг Путина рекордно падает 7 10.04.2026, 12:16

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Фото: Getty Images

Об этом пишут даже официальные социологи.

Государственные социологи продолжают фиксировать падение рейтингов президента Владимира Путина на фоне блокировок Telegram, войны с VPN и отключений интернета, пишет The Moscow Times.

На неделе, завершившейся 5 апреля, официальный «рейтинг одобрения» Путина опустился до 67,8% — самого низкого уровня с 20 февраля 2022 года, сообщил в пятницу ВЦИОМ.

За неделю рейтинг Путина потерял 2,3 пункта, за последние 4 недели — 4,9 пункта, а по сравнению с концом прошлого года 10 пунктов. Минимумы с начала вторжения в Украину обновили «рейтинги одобрения» правительства (40,3%), Госдумы (41,7%) и Совета Федерации (41,8%).

Открытый опрос ВЦИОМа, когда респондентам самим предлагают назвать политика, которому они «доверяют» или «не доверяют», показал падение рейтинга Путина до 29,5%. Это также самое низкое значение с начала войны в Украине. По сравнению с максимумом последних лет — 48,8% в марте 2024 года — он сжался более чем на треть.

На пике — в 2015 году — этот показатель достигал 71%, напоминает политолог Аббас Галлямов. С тех пор реальный рейтинг Путина обвалился более чем вдвое. И возможно, теперь его просто перестанут публиковать, не исключает Галлямов.

Показатели официального «рейтинга одобрения» Путина, которые ВЦИОМ держит около 70%, — это не рейтинг, а скорее «показатель страха», считает эксперт: он отражает не реальное одобрение в обществе, а число людей, которые не побоялись сказать государственным социологам, что не поддерживают президента. Впрочем, и таких людей становится больше, следует из опросов.

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