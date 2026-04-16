В Гродно возле Нового замка нашли древние стены XII века 16.04.2026, 19:15

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Фотофакт.

В Гродно во время благоустройства территории Нового замка археологи нашли остатки стен из плинфы и голосников XII века. Об этом сообщили в управлении культуры Гродненского облисполкома.

«Что это может быть — предстоит еще установить. В 2018 году на территории Нового замка были найдены остатки каменного храма XII столетия. Исследователи высказали тогда предположение, что это могла быть Воскресенская церковь, известная по летописям. Это еще раз подтверждает тот факт, что территория Замковой горы была плотно застроена в древности», — отметили в управлении культуры.

В Гродно возле Нового замка нашли древние стены XII века. Фото: Управление культуры Гродненского облисполкома.

Плинфа — это тонкий плоский кирпич, который использовали в византийской и древнерусской архитектуре (особенно в XI—XIII веках). В отличие от современного кирпича, плинфа была широкой и тонкой, часто почти квадратной или прямоугольной формы. Ее укладывали в кладку с толстым слоем раствора, чередуя с камнем или другим кирпичом.

В Гродно возле Нового замка нашли древние стены XII века. Фото: Управление культуры Гродненского облисполкома.

Голосник — пустотелый керамический сосуд (или кувшинообразная форма), который встраивали в стены храмов. Его основная функция была акустическая: он улучшал звучание внутри помещения (усиливал и «очищал» голос, уменьшая эхо). Отсюда и название — от слова «голос».

В Гродно возле Нового замка нашли древние стены XII века. Фото: Управление культуры Гродненского облисполкома.

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