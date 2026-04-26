Москву, Россию и Крым массированно атакуют БПЛА 3 26.04.2026, 8:19

Взрывы прогремели в Тамбовской области, Севастополе, под Москвой и не только.

Поздно вечером 25 апреля и после полуночи в ряде регионов России и на оккупированных территориях объявили тревогу из-за угрозы беспилотников. Дроны в частности летят на Москву, власти заявляют о «падении обломков».

О серии взрывов и последствиях также сообщают в Белгородской, Тамбовской областях РФ, а также на территории временно оккупированного Крыма. «Фокус» собрал все, что известно на момент публикации об атаке дронов на Россию.

Атака на Москву

Около 23:00 часов мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российская противовоздушная оборона якобы уничтожила беспилотник, направлявшийся на столицу РФ. По его словам, зафиксировано падение обломков дрона, на место отправились оперативные службы.

Российские Telegram-каналы пишут, что московский аэропорт «Внуково» перед этим закрыли из-за угрозы атаки БПЛА. «Росавиация» ввела ограничения также в аэропортах Нижнего Новгорода, Череповца и Ярославля.

В ночь на 26 апреля беспилотники атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод - одно из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России pic.twitter.com/ulBYHzL2mv — Сharter97.org (@charter_97) April 26, 2026

Атака на Тамбовскую область

Тревогу из-за угрозы беспилотников также объявили в Тамбовской области РФ. OSINT-каналы пишут об активности дронов в районе Мичуринска, где после серии взрывов зафиксировано возгорание за пределами города.

Аналитики предполагают, что под атакой могла оказаться ЛПДС «Никольское» — объект системы магистральной транспортировки нефтепродуктов.

«Станция выполняет функции перекачки и диспетчерского контроля потоков, получая продукт из смежных ЛПДС и НПЗ Центральной России через систему «Дружба», после чего распределяет его по магистралям в направлении внутреннего рынка РФ и экспортных маршрутов через Беларусь», — отмечают OSINT-исследователи.

Подтверждения атаки на объект на момент публикации не было.

Атака на Севастополь

Около 23:30 часов Telegram-канал «Крымский ветер» сообщил о серии взрывов в оккупированном Севастополе и в других уголках Крыма. Взрывы также прогремели в районе военных аэродромов «Кача» и «Бельбек», мыса Фиолент.

В российских пабликах пишут, что всего в небе над Севастополем якобы было сбито более 10 беспилотников. Очевидцы насчитывают десятки взрывов в разных районах, а также жалуются на яркие вспышки в небе и активную работу ПВО.

Так называемый губернатор Севастополя Развожаев атаку на город подтвердил. По его словам, в городе зафиксированы якобы повреждения жилых домов и по меньшей мере два человека получили ранения. Развожаев утверждает, что над разными районами Севастополя якобы было сбито 43 дрона.

Кроме того, аналитики сообщали об атаке на Белгородскую область, где после взрывов поднялся пожар на промышленном объекте.

