Рыбак поймал на Немане сазана размером с поросенка

Рыбак поймал на Немане сазана размером с поросенка10
- 7.04.2026, 17:18
- 8,856
Рыба весила почти 13 килограммов.
Удачная рыбалка состоялась возле города Мосты в Гродненской области, пишет Fishing.by. Рыба весила почти 13 килограммов.
Сначала мужчина пошел на рыбалку, чтобы поймать жереха, но это ему не удалось. Зато неожиданно на спиннинг попалась другая рыбина — огромный сазан.
Сам рыбак назвал свой улов «поросёнком» из-за размера. Рыба весила 12,85 килограмма. Он поделился новостью в тематической группе, рассказав, что ловил на приманку — раттлин весом 19 граммов.
При этом интересно, что рыбина не была случайно зацеплена — она действительно, проголодавшись после зимы, клюнула на приманку для хищных рыб, хотя сам сазан и не хищник.