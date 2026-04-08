Как выглядит самый странный Bugatti 8.04.2026, 13:08

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Редкий седан выставят на аукцион Сотбис.

На аукцион Сотбис выставят один из самых необычных автомобилей в истории Bugatti — четырехдверный EB112, созданный на базе культового спорткара EB110. Всего было собрано лишь три экземпляра модели, что делает ее крайне редкой находкой для коллекционеров, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

В отличие от ориентированного на трек EB110, модель EB112 задумывалась как роскошный гран-турер с четырьмя дверями, вдохновленный классическими Bugatti вроде Type 41 Royale. Дизайн автомобиля разработал легендарный Джорджетто Джуджаро.

Проект не дошел до серийного производства из-за банкротства Bugatti в 1995 году. Однако позже предприниматель из Монако Джильдо Палланка Пастор выкупил активы компании и завершил два ходовых экземпляра на основе недостроенных шасси.

EB112 оснащен атмосферным 6,0-литровым двигателем V12 мощностью около 460 л.с., шестиступенчатой механической коробкой передач и полным приводом. Несмотря на более «комфортную» концепцию, автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 4,3 секунды и развивать скорость до 300 км/ч.

Среди особенностей — фирменная решетка радиатора Bugatti, роскошный интерьер с металлическими элементами и даже зонт с эмблемой в виде слона.

Выставленный на продажу экземпляр 1999 года имеет пробег всего 388 км. Его оценочная стоимость составляет от $1,75 до $2,3 млн.

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