В Лаосе исследуют загадочную Равнину кувшинов
- 9.04.2026, 16:06
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Ученые пытаются понять, кто и зачем создал тысячи каменных сосудов.
На отдаленном плато в Лаосе тысячи массивных каменных кувшинов разбросаны по всей местности, что вызывает вопросы о народе, который их создал. Эта местность, известная как «Равнина кувшинов» и занесенная в список ЮНЕСКО, снова привлекла внимание исследователей.
С 2016 года международная команда под руководством Луизы Шеван, Дугалда О'Рейли и Тонглита Луанкота проводит детальные исследования этого места, пишет «Фокус».
Их работа, поддерживаемая Мельбурнским университетом и Австралийским советом по исследованиям, сочетает раскопки с современными научными методами. Такой подход помог составить более четкое представление о древней культуре, некогда существовавшей в этом регионе.
На Равнине кувшинов находятся тысячи вытесанных каменных сосудов, некоторые из которых достигают трех метров в высоту и весят несколько тонн. Эти кувшины были вытесаны из цельной скалы и привезены из карьеров, расположенных на расстоянии до 10 километров. Исследователи считают, что они были частью погребального ландшафта, хотя ключевые вопросы относительно их точного назначения и возраста остаются открытыми уже десятилетиями.
Недавние раскопки обнаружили широкий спектр артефактов, в частности керамические сосуды, железные орудия, стеклянные бусины и колокола из медного сплава. Эти находки свидетельствуют о сложных погребальных обрядах и организованном обществе.
Человеческие останки, найденные вблизи кувшинов, подтверждают гипотезу о вторичном захоронении, когда тела сначала хоронили в другом месте, а затем перезахоранивали вблизи кувшинов, часто внутри керамических контейнеров.
Некоторые из этих керамических контейнеров достигали 60 сантиметров в высоту и имели детальные декоративные узоры. Однако их хрупкая структура, вызванная обжигом при низкой температуре, затрудняла сохранение.
Чтобы решить эту проблему, исследователи сотрудничали с местными специалистами из Провинциального музея Сьенгуан. Используя специальные клеи и японскую бумагу тенгудзо, они отреставрировали несколько сосудов и подготовили их к исследованию и экспонированию.
Металлические артефакты также были тщательно исследованы. Предметы, изъятые с места раскопок, отправили в консервационные учреждения в Австралии, где эксперты сосредоточились на предотвращении коррозии, в частности состоянии, известном как «болезнь бронзы».
Один железный предмет привлек особое внимание, поскольку содержал остатки деревянного черенка. Чтобы лучше понять его функцию, ученые применили современные методы сканирования, в частности КТ и микро-КТ. Эти сканирования обнаружили минерализованные остатки древесины внутри предмета, предоставив редкие свидетельства того, как такие орудия изготавливали и использовали в древности.
После консервации многие артефакты вернули в Лаос и выставили в Провинциальном музее Сьенгуан. Музей также ввел системы контроля температуры и влажности, что обеспечит долгосрочное сохранение коллекции.