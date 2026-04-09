В Новогрудке на чердаке нашли фрагмент еврейского пергамента XVIII века 1 9.04.2026, 21:46

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Фотофакт.

Художник Виктор Васюкевич из Новогрудка представил интересную находку — фрагмент пергамента XVIII века с древнееврейскими письменами. Артефакт был найден на чердаке дома родственника художника. Каким образом реликвия попала в семью живописца — выяснить теперь сложно, пишет «Звязда».

По семейной легенде, родные Виктора бежали из новогрудского гетто во время немецкой оккупации, сменив фамилию: настоящая фамилия его матери была Кац. Принесенный ими свиток был спрятан на чердаке деревенского дома под соломой, листами пергамента был застелен весь пол…

По свидетельствам специалистов Национальной библиотеки, время создания памятника — примерно вторая половина XVIII века, о чем свидетельствует состояние чернил, которое использовалось при письме: оно имеет рыжий оттенок.

Тора, или Пятикнижие Моисеево — священная книга иудейской религии, была дана еврейскому народу на горе Синай. Ее текст передавался на пергаментных свитках, выполненных специально обученными переписчиками. Ими использовалась только кожа кошерного животного (ягненка), и писец не имел права допустить ни одной помарки, иначе свиток признавался ритуально «нечистым».

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