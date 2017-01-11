Власти не поняли шуток «Рудобельской показухи» 3 11.01.2017, 16:40

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Создатель сайта остался без работы из-за своей «деятельности».

Блогера и создателя сайта «Рудобельская показуха» Андрея Паука из райцентра Октябрьский, что на Гомельщине, не взяли работать учителем биологии с формулировкой «за деятельность», передает «Радыё Свабода».

Андрей Паук решил устроиться в школу после того, как начальник отдела образования, спорта и туризма райисполкома Мария Бабинич сообщила, что в Любанской базовой школе открылась вакансия преподавателя биологии и химии. Она сама посоветовала Пауку поехать в Любань, пообщаться с директором, чтобы трудоустроиться.

«Я и поехал, - рассказывает Андрей. - До Любани два десятка километров. Конечно, педагогического стажа у меня мало, ранее вел только кружок, но биологический факультет Белгосуниверситета заочно окончил. Директор школы Ирина Москальчук предупредила, что будет направлять запрос в милицию, чтобы иметь официальный ответ, нет ли у меня судимости - такой теперь порядок. А мне что - направляйте. Ну, и, повеселев, вернулся домой в райцентр».

Пока были каникулы, Паук ожидал. Детвора из Любани, узнав о новом биологе, даже спрашивала Андрея: правда ли?

Андрей в районе едва ли не самый известный из жителей. Видеоблогер и бард, он создал в социальной сети «Одноклассники» группу «Рудобельская показуха», которая сплотила более тысячи человек.

Более того, в Октябрьском районе «Рудобельская показуха» стала своеобразным народным телевидением. Некоторые видеосюжеты, основанные на реальных событиях, набирали до 30 тысяч лайков - в два с лишним раза больше, чем всех жителей в районе.

Андрей Паук – автор хита «Я из деревни», который прозвучал в исполнении Ксения Дегелько. Создал Андрей и другой хит - «Скорина жил в Питере и книги печатал...». В сентябре 2016 года Андрей Паук получил от «Белорусской ассоциации журналистов» диплом «За преданность профессии».

Паук женат, растит с женой двоих детей. Помимо Белгосуниверситета, он закончил еще и техникум, приобретя специальность дизайнера мебели. Но до недавнего времени зарабатывал на жизнь предпринимательством - арендовал на автостанции комнату под фотостудии.

Однако договор на аренду помещения дирекция неожиданно отменила, и Андрей остался без дела. Другого помещения для студии в райцентре до сих пор «не находится». Поэтому предложение заменить на время декрета учительницу биологии и химии в Любани было очень кстати.

«Зимние каникулы прошли, а из Любани ни слуху ни духу, - говорит Андрей. - Поэтому 9 января я пошел прояснить ситуацию к начальнице районного отдела образования. Мария Михайловна показала мне напечатанное на принтере письмо за подписью восьмерых родителей любанских школьников. Они просят не направлять меня в школу учителем, потому что у меня нет опыта, а они наслышаны о моей «деятельности». Так и написано в кавычках - «деятельность». Начальница развела руками: мол, ничего не поделаешь - родители против. А раз против, то писать не прекратят».

В дополнение Мария Бабинич посоветовала блогеру поработать над собственными моральными качествами, если он хочет работать в системе. И очень сокрушалась, что в «Рудобельской показухе» сплошная критика, а положительных материалов и сюжетов, по сути, нет.