Выходит первая иллюстрированная история Беларуси для детей и подростков 2 11.01.2017, 18:42

Писатель Владимир Орлов и художник Павел Татарников закончили работу над книгой «Айчына: маляўнічая гісторыя. Ад Рагнеды да Касцюшкі».

Как рассказал tut.by бизнесмен Павел Берегович, выступивший спонсором издания, Павел Татарников работал над книгой шесть лет, Владимир Орлов - четыре. Если сравнивать с другими книгами Орлова, то можно сказать, что это «Краіна Беларусь» для детей и подростков.

«Полагаю, книга такого художественного уровня - среди уникальных в мире, не говоря о Беларуси», - говорит Берегович.

Книга выходит в двух частях и охватывает историю нашей страны от появления на ней древнего человека к восстановления белорусской независимости в начале 1990-х годов. Первая книга заканчивается восстанием Тадеуша Костюшко 1794 года, после поражения которого Беларусь была включена в состав Российской империи.

Как сообщил Берегович, сейчас идет работа над второй частью.

Книга имеет большой формат (21,8 на 29 см), 223 страницы, твердую обложку. Пока ее можно заказать через блог журналиста Глеба Лободенко. Стоимость одной книги составит 45 рублей (при самовывозу в Минске), 50 рублей (с почтовой доставкой по Беларуси). В случае заказа подписчики получат книгу уже к концу января. Как сообщил Берегович, возможно, в это время книга появится в книжных магазинах, но скорее всего будет там стоить дороже.