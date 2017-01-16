Ожаровский о миссии МАГАТЭ на БелАЭС: Это всего лишь турпоездка 6 16.01.2017, 13:37

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Андрей Ожаровский

Миссия МАГАТЭ не сможет остановить строительство Островецкой АЭС.

16 января в Беларусь приехала SEED-миссия МАГАТЭ, ее эксперты проведут инспекцию строительства Островецкой АЭС и составят отчет. Текст документа появится не раньше марта. Обычно на подготовку подобных отчетов нужно от 3 до 6 месяцев.

Российский физик-ядерщик, эксперт в области атомной энергетики Андрей Ожаровский в беседе с «Еврорадио» объяснил, почему от миссии МАГАТЭ не стоит ожидать прекращения строительства БелАЭС.

«Нужно пояснить, что МАГАТЭ не является независимой организацией. В уставе МАГАТЭ, во втором пункте говорится, что цель организации ― пропаганда использования атомной энергии... Поэтому естественно ожидать, что больших нарушений миссия МАГАТЭ в строительстве Белорусской АЭС не заметит. Так же, как эта почтенная организация не видела проблем в функционировании Чернобыльской атомной станции до 1986 года. И не замечала недостатков в проекте Фукусимы до 2011 года. МАГАТЭ на опыте доказала свою ангажированность. Поэтому я бы не стал обращать внимания ни на саму миссию, ни на то, что они в итоге напишут. Это турпоездка», ― говорит Ожаровский.

Эксперт также добавляет, что, скорее всего, отчет будет содержать советы для белорусских властей, однако они не коснутся критических моментов.

«Такого, чтобы МАГАТЭ запретило проект потенциально опасной станции, не было никогда. И я вам уже приводил отличный пример ― Чернобыль. Но МАГАТЭ хотело бы выступать как экспертная организация. Поэтому очень часто они находят десятки достаточно мелких, хотя и важных для безопасности, но мелких нарушений. Не коренных проблем. Они просят их исправить, и их исправляют. Такое уже было на российских АЭС, будет, скорее всего, и на Островецкой. На главное они внимания не обращают», ― полагает эксперт.