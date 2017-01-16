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МИД Латвии: Поддерживаем позицию Литвы по БелАЭС

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  • 16.01.2017, 15:45
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Тем не менее, Латвия пока не готова ввести эмбарго в отношении энергии с Островецкой АЭС.

Латвийское правительство поддерживает позицию Литвы, которая считает, что следует применять высшие стандарты безопасности к строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС), однако не рассматривает законы, которые бы ограничили закупку электроэнергии с этой станции, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

В интервью BNS (перевод – delfi.lt) он сказал, что вопросы безопасности он постоянно поднимает на встречах с представителями Беларуси и МАГАТЭ, но одновременно добавил, что БелАЭС стала вопросом внутренней политики Литвы, в который он не будет вмешиваться.

"Мы поддерживаем позицию Литвы и озабоченность экологическими стандартами и стандартами безопасности. Я обсуждал это с белорусским министром иностранных дел, поднимал этот вопрос на встрече с гендиректором МАГАТЭ. Однако мы придерживаемся позиции, согласно которой, мы как можно больше должны обсуждать это с белорусами. Мы не заходим так далеко, чтобы рассматривать какие-либо законы, но мы считаем, что стандарты безопасности и экологии должны быть на высшем уровне", - заявил министр в Тракайском районе Литвы.

Он отметил, что вопрос синхронизации ЛЭП Балтийских стран с Западной Европой должны решать эксперты, а не политики, поскольку опыт показал, что преждевременное вмешательство политиков может мешать реализации региональных проектов.


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