Парковка по-белорусски озадачила литовцев 19 16.01.2017, 16:21

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В Литве водитель Toyota с белорусскими номерами припарковался поближе к входу в гипермаркет — возле перехода.

Город Друскининкай находится совсем рядом с литовско-белорусской границей. Поэтому неудивительно, что в выходные дни сюда приезжают на отдых и за покупками туристы, в особенности из соседней Гродненской области. Читатель onliner.by обратил внимание на Toyota, которую оставили напротив главного входа в гипермаркет — совсем как дома.

— Улица Чюрлениса, главная в Друскининкае. На ней расположены бутики, кофейни, магазины. И в том числе два крупных гипермаркета. Один из них только открылся после реконструкции. Машин с белорусскими номерами здесь хватает: люди приезжают за покупками, — рассказал читатель.

В пятницу около 18:00 его внимание привлек внедорожник Toyota с номерами 4-го региона, припаркованный напротив входа в гипермаркет.

— На фото хорошо видно, несмотря на припорошенную проезжую часть, что напротив входа расположена «зебра», а асфальт «приподнят», чтобы было удобнее пешеходам, — отметил автор снимков. — Водитель оставил машину на пешеходной зоне, хотя на парковке были свободные места.

Читатель подчеркнул, что за две недели ни разу не видел такого примера парковки, хотя в Друскининкае немало автомобилей как с местными номерами, так и с белорусскими, польскими и российскими.

— Может быть, водитель просто не разобрался? Хотя переход просматривался, а рядом с тем местом, где он оставил машину, расположена велосипедная парковка. Но почему бы лишний раз не осмотреться на парковке, тем более если ты находишься в другой стране. Или это такой стиль? — задается вопросом собеседник.