Для строителей в Беларуси работы нет 13 16.01.2017, 16:47

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Отрасль переживает сильнейший кризис.

Находить первые рабочие места для своих выпускников учебным заведениям, готовящим кадры для строительных предприятий, становится все сложнее, пишет vb.by.

Отрасль, которую еще недавно называли локомотивом экономики, переживает сильнейший кризис. Только за два последних года из-за снижения объемов работ численность занятых в строительных организациях Брестской области сократилась более чем на 3700 человек, примерно столько же работали в режиме неполной занятости или вообще на какое-то время находились в неоплачиваемых отпусках.

Не лучшее время для предприятий, чтобы принимать на работу молодых и зеленых. Тем не менее от учебных заведений, будь то лицей, колледж или университет, требуют стопроцентного трудоустройства выпускников-бюджетников. Насколько это реально для выпуска-2017?

В ответ – отказ

В «профильных» учебных учреждениях Бреста с ностальгией вспоминают времена, когда работодатели выстраивались в очередь за их выпускниками. И не так давно это было: еще пять-шесть лет назад спрос со стороны нанимателей чуть ли не вдвое превышал предложение.

Теперь ситуация обратная: предварительное распределение выпускников на носу, а потенциальные работодатели не проявляют к ним никакого интереса. И правда – куда их брать? К примеру, из стен Брестского государственного профессионального лицея строителей в этом году выйдут 243 выпускника. Заявок же от предприятий на них подано всего… 49.

«Мы направили запросы в 29 строительных организаций по всей Беларуси, - говорит директор лицея Владимир Войтюк. – В ответ – отказ или вообще молчание».

Проблема с трудоустройством выпускников остро проявилась здесь еще два года назад. В 2015-м впервые за всю свою историю лицей не смог обеспечить первым рабочим местом около 10 выпускников - всем им дали свободное распределение.

В прошлом году трудоустроили всех 226 человек, хотя поначалу казалось: будет провал по всем статьям. Потому как из 264 заявок, поданных строительными «китами» Бреста в начале учебного года, к моменту предварительного распределения осталось всего 56.

Особенно ощутимый удар лицею был нанесен стройтрестом № 8, основным заказчиком молодых кадров. Поначалу там намеревались взять к себе на работу 145 выпускников лицея, а в итоге приняли лишь 19.

И только благодаря содействию управления образования лицей смог-таки обеспечить первым рабочим местом всех своих выпускников-2016. Трудно сказать, удастся ли этот подвиг повторить. Все еще сложнее и зыбче.

Проблем и без того...

Из крупных строительных организаций города более-менее значимое число выпускников готово сегодня принять разве что ОАО «Полесьежилстрой». Из 49 заявок, имеющихся сегодня у лицея, 39 подало именно это предприятие. Минимум – по пальцам пересчитать можно – согласны принять «Брестжилстрой» и «Брестгорремстрой».

Самой крупной строительной организации города – стройтресту № 8 – сейчас точно не до заморочек с молодыми кадрами, которых еще учить и учить. Проблем и без того выше крыши.

«Еще несколько лет назад стройтрест забирал всех наших выпускников. Спрашивали: «Cколько выпуск? 90 человек? Вот всех и возьмем». А в прошлом году не взяли ни одного», - сетует директор Брестского политехнического колледжа Виктор Басов. Всех своих выпускников колледж сейчас трудоустраивает «поштучно», в том числе и за пределами области. В прошлом году удалось обеспечить рабочими местами всех. Что будет в этом, пока непонятно. «Задача поставлена, будем стараться», - говорит директор.

Принять и отправить в армию

Похвастать спросом на своих выпускников со стороны треста может сейчас лишь Брестский технический университет. По словам первого проректора БрГТУ, кандидата технических наук Вячеслава Драгана, стройтрест № 8 дал заявку на 10 выпускников вуза, получивших опыт работы в стройотрядах на Островецкой АЭС.

Если где-то строители и востребованы по-настоящему, так это именно здесь. Правда, требования к их подбору очень жесткие. Учитывается не только уровень квалификации, но и, скажем так, моральный облик. Стройка века, как-никак!

Впрочем, и на многих предприятиях, заявивших о своей готовности в этом году принять выпускников, не скрывают: кадры им сегодня не нужны. «Ничего, в армию хлопцев сразу заберут, а после нее мало кто на первое рабочее место возвращается», - признались в отделе кадров одной крупной организации.

Есть и другие примеры: предприятие готово взять на работу выпускника, проходившего у него преддипломную или производственную практику и хорошо себя показавшего, но предпочитает, чтобы тот не имел статуса молодого специалиста. Претенденту на рабочее место предлагают взять с места учебы справку о свободном трудоустройстве.

Таким образом предприятие освобождает себя от обязательств, которое оно должно нести перед молодыми специалистами по законодательству. Однако учебные заведения, как правило, такие справки без очень веских причин не выдают.

Всех - под сокращение!

Только в Брестской области кадры для строительной отрасли готовят семь учебных заведений. Между тем, эксперты в один голос говорят: столько новых строителей стране сейчас не нужно. Все заметные госпрограммы последних лет свернуты или их финансирование сведено до минимума из-за отсутствия средств.

И вряд ли ситуация изменится кардинально: скорее всего, к тем объемам строительства, что были раньше, мы уже не вернемся.

Это понимают и сами абитуриенты, интерес которых к строительным специальностям падает (нет работы – нет зарплаты), и учебные заведения, понемногу сокращающие наборы. В этом году это сокращение будет особенно заметным.

Брестский политехнический колледж намеревается уменьшить набор учащихся на строительные специальности на четверть, из четырех групп оставить три. В Брестском техническом университете планируют отказаться от набора на специальности «Сельское строительство и обустройство территорий» и «Экспертиза и управление недвижимостью», которые почти не пользуются спросом.

В лицее строителей также сокращают прием, «закрывают» специальности, по которым не обеспечивается трудоустройство (столяр, станочник деревообрабатывающих станков) и делают акцент на те, что востребованы (плотник-бетонщик, почти целую группу взяли на строительство АЭС)…

Проблема в том, что предпринятые сейчас шаги дадут эффект лишь через несколько лет. А что будет с нынешними выпускниками? Где и за какие зарплаты им придется отрабатывать обязательные год-два?

Год назад на коллегии Минтруда и соцзащиты уже поднимался вопрос о том, чтобы на время кризиса отменить обязательное распределение выпускников тех специальностей, по которым существует проблема с трудоустройством.

В частности, предлагалось, чтобы центры занятости бронировали для таких выпускников места и оказывали им содействие с поиском работы. По какой-то причине предложение не прошло: учебным заведениям вновь поставлена задача трудоустроить всех. И, похоже, от такого решения мало кто в восторге…