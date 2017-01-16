Под Докшицами собака пятый год ждет своего хозяина 11 16.01.2017, 18:37

Фото: vitebsk.greenbelarus.info

Верный пес смотрит в глаза водителям, которые останавливаются, но близко к себе никого не подпускает.

Историю о собачьей верности рассказала сайту «Зялёная сетка» Марина Ескевич.

По словам Марины, собака уже пятый год живет около дороги из Докшиц на станцию Парафьяново. Иногда пес куда-то уходит, но всегда возвращается на свое место.

Фото: vitebsk.greenbelarus.info

Местные жители не один раз хотели забрать собаку к себе, но близко она никого к себе не подпускает, а по-прежнему ждет своего хозяина. Верного пса часто подкармливают, но к еде он подходит только тогда, когда люди уезжают.

Фото: vitebsk.greenbelarus.info

Местные жители рассказывают, что видели, как собаку хозяин выбросил из машины около пяти лет назад. Все это время пес живет у дороги и ждет своего хозяина.