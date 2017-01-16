Пока БРСМ гуляет в вышиванках Ольга Майорова

16.01.2017, 18:56

Власти используют последнее средство против активистов оппозиции.

Через несколько лет в Беларуси хотят построить центры размещения мигрантов. Пусть не на свои, на европейские деньги. Но подается это как акт милосердия и заботы о людях. Ведь каждый имеет право на крышу над головой. Каждый сириец. Каждый украинец. Но каждый ли беларус?

Я пишу даже не о перспективах получения жилья сиротами и многодетными семьями. И не о тех, кто мерзнет сейчас в подвалах и канализационных колодцах. Это очень тяжелый разговор, но сейчас я не об этом. А о том, что касается всех нас без исключения – квартира или свой дом могут стать очередным средством шантажа властей. Все уже давно знают, что могут пожертвовать работой, свободой или деньгами за выход на акции протеста, митинги или за правозащитную деятельность. Теперь белорусские власти добавили к этому списку угрозу остаться без той самой крыши над головой, которую они обещают обеспечить беженцам. Цинизм этого зашкаливает.

Если ты без работы – ты еще член общества, ты, ак тунеядец, нужен даже налоговой. Если сидишь в тюрьме – у тебя есть адрес, по которому люди найдут тебя.

Но если ты в нашей холодной стране бездомный, бомж, ты - никто. Ты один, остальные не решаются пересекать невидимый круг. Все боятся заразиться таким несчастьем. Потому что это плохо пахнет и в прямом, и в переносном смысле. Страшнее угрозы потери своего дома только смерть. И именно к этой угрозе привела нынешняя «либерализация». Еще летом мы, скорее, с иронией и насмешкой наблюдали за попытками властей продать на аукционе дачу Нины Богинской. Затея выглядела возмутительной, но не слишком удачной. Многие думали, что все обойдется. Не обошлось. Потому что открываешь Фейсбук и читаешь:

Наталья Самотыя: «Всего за один (!!!) неоплаченный штраф «за участие в пикетировании в целях публичного выражения своего участия в праздновании 25-летия со дня придания БЧБ флагу и гербу «Пагоня» государственности»... отдел принудительного выполнения Московского района г. Минска наложил запреты на отчуждение на все объекты недвижимого имущества не только мои, стоимости которых для этой суммы хватило б с верхом, чтобы удовлетворить жадные аппетиты государства, но и мужа, которые достались ему в наследство, а это дом, хозпостройки, к которым я не имею никакого отношения».

Ольга Николайчик: «Отжали мой дом, мое жилье, за неоплаченные штрафы. А штрафы ЗА ЧТО? По 400-500 баксов за выход на мирный пикет? Это не 2 и не 3 доллара. А с работы гэбье увольняет - с любой, всю мою жизнь, как свалилась на Беларусь беда - Лука з кодлаю. Будут отвечать все они – придет время».

10 декабря 1948 года была принята Всеобщая декларация прав человека. Но в январе 2017 года приходится напоминать о ней правительству страны – основателя ООН. Что ж, напоминаю. Статьи №№ 17, 18, 19. Есть злая ирония в том, что они соседствуют друг с другом в тексте Декларации:

Статья 17

1. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими.

2. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества.

Статья 18

Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов.

Статья 19

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.

Да, в наш якобы парламент назначены якобы оппозиционеры. Да, отправлены на пересмотр несколько несправедливых решений судов. Да, БРСМ гуляет в вышиванках. Но если в результате такой «либерализации» Ольга Николайчик останется бездомной – то будь она проклята, такая либерализация. И пусть позор падет на головы тех, кто демонстративно ей радуется и продает такой продукт Западу. Сейчас есть как минимум три человека, которые за попытку реализовать свое «право на свободу убеждений и на свободное выражение их» могут быть наказаны тем, что будут «произвольно лишены своего имущества». А по большому счету – права считаться членом общества. Чтобы понять цинизм и преступность происходящего, даже не нужно изучать внутренние законы. Достаточно прочитать начало главного закона всего человечества.

Те, кто угрожает лишить трех женщин жилья, уверены в собственной безнаказанности. Потому что их коттеджи, усадьбы, резиденции защищены высокой стеной страха людей перед ОМОНом, милицией и судебными исполнителями. Эту стену страха тянут все выше и выше. Забывая при этом о судьбе подобных сооружений. Ведь даже из камней Бастилии делали сувениры.

Нине Богинской, Наталье Самотые, Ольге Николайчик нужна помощь правозащитников, юристов, международных организаций. Нужна помощь всех нас и всем нам. Потому что властям уже недостаточно загонять всех инакомыслящих в гетто. Они обратились к древнему обряду изгнания в пустыню козла отпущения. Таким может стать любой из нас.

Неужели белорусам необходимо становиться беженцами в других странах, чтобы не остаться без крыши над головой за свои взгляды и убеждения?

Ольга Майорова, специально для charter97.org