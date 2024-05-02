Украинские десантники «дали по зубам» штурмовой группе российской армии 2.05.2024, 17:26

Понеся потери, оккупанты отошли на свои позиции.

Россияне пытались штурмовать позиции десантников 77-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины. на одном из направлений фронта, но получили отпор.

Украинские воины с помощью беспилотников отразили штурм оккупантов.

Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВС Украины в Telegram.

«Оккупанты, пытавшиеся штурмовать позиции десантников 77-й отдельной аэромобильной бригады, получили на орехи от пилотов ударных дронов. Противник пытается давить, но получает достойный отпор и несет колоссальные потери», - сказано в подписи к видео.