Reuters: Число вылетов НАТО на перехват самолетов РФ над Балтикой выросло на 20% 2 17.05.2024, 9:56

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Замечены изменения в составе российских самолетов.

С начала 2024 года количество вылетов истребителей НАТО для перехвата российских самолетов, приближающихся к воздушному пространству союзников над регионом Балтийского моря, выросло на 20-25%. Об этом сообщило издание Reuters (перевод- liga.net) со ссылкой на неназванного собеседника в Альянсе.

Собеседник издания отказался назвать конкретные цифры по количеству полетов российской военной авиации, зафиксированных вблизи территории НАТО. Но в конце 2023 года Альянс сообщал, что истребители сил НАТО более 300 раз поднимались в небо на перехват военных самолетов РФ, при этом большинство инцидентов произошло именно над Балтийским морем.

Собеседник отметил, что в НАТО заметили изменения в составе самолетов РФ, отмеченных вблизи территории Альянса. В отличие от прошлого, сейчас западные пилоты почти не обнаруживают приближающихся к воздушному пространству союзников российских истребителей и стратегических бомбардировщиков, чаще это самолеты наблюдения или транспортная авиация.

Также собеседник рассказал, что российские военные самолеты уже давно не передают код транспондера, указывающий на их местонахождение и высоту, не указывают план полета и не общаются с авиадиспетчерами.