Названо важнейшее событие, которое ускорит поражение Кремля 2.05.2024, 17:02

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Через считанные месяцы это уже начнет серьезно бить по российской военной промышленности.

Политический аналитик Иван Яковина высказал свое мнение по поводу того, что Китай присоединился к санкциям против РФ.

«Сегодня поговорим о важнейшем на мой взгляд геополитическом событии, которое обязательно ускорит поражение Российской Федерации в войне против Украины. Речь идет о том, что КНР на неделе присоединилась к западным экономическим санкциям против Российской Федерации», - с этого Иван Яковина начал свое новое аналитическое видео на канале YouTube.

Журналист-международник рассказал, какое важное для Украины событие произошло в мире: «О том что это произойдет, я говорил еще в 2022 году. Тогда многие люди в это не верили, смеялись даже, тем не менее это произошло. Китай существенно ограничил возможности РФ покупать критически важную для Кремля хай-тек-продукцию и продукцию двойного назначения в Китае».

Затем Иван Яковина объяснил, какие последствия будут иметь для России китайские санкции: «Через считанные месяцы, я думаю, это уже начнет серьезно бить по российской военной промышленности: она просто не может существовать без постоянных и довольно существенных китайских поставок. Более того, сейчас уже сильно усложнился импорт в Россию китайских самых обычных потребительских товаров, расходных материалов, что неизбежно приведет к дефициту, к росту цен на китайские товары, а поскольку других товаров в России нет, то практически на все товары».