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Названо важнейшее событие, которое ускорит поражение Кремля

  • 2.05.2024, 17:02
  • 2,520
Названо важнейшее событие, которое ускорит поражение Кремля

Через считанные месяцы это уже начнет серьезно бить по российской военной промышленности.

Политический аналитик Иван Яковина высказал свое мнение по поводу того, что Китай присоединился к санкциям против РФ.

«Сегодня поговорим о важнейшем на мой взгляд геополитическом событии, которое обязательно ускорит поражение Российской Федерации в войне против Украины. Речь идет о том, что КНР на неделе присоединилась к западным экономическим санкциям против Российской Федерации», - с этого Иван Яковина начал свое новое аналитическое видео на канале YouTube.

Журналист-международник рассказал, какое важное для Украины событие произошло в мире: «О том что это произойдет, я говорил еще в 2022 году. Тогда многие люди в это не верили, смеялись даже, тем не менее это произошло. Китай существенно ограничил возможности РФ покупать критически важную для Кремля хай-тек-продукцию и продукцию двойного назначения в Китае».

Затем Иван Яковина объяснил, какие последствия будут иметь для России китайские санкции: «Через считанные месяцы, я думаю, это уже начнет серьезно бить по российской военной промышленности: она просто не может существовать без постоянных и довольно существенных китайских поставок. Более того, сейчас уже сильно усложнился импорт в Россию китайских самых обычных потребительских товаров, расходных материалов, что неизбежно приведет к дефициту, к росту цен на китайские товары, а поскольку других товаров в России нет, то практически на все товары».

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