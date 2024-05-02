Куда может сбежать Лукашенко? 1 2.05.2024, 12:02

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Коллаж: Charter97.org

Есть несколько вариантов.

СМИ сообщают, что Лукашенко строит под Сочи большую резиденцию в горах. Журналисты предполагают, что так он готовится к возможному бегству из Беларуси.

Резиденция выглядит действительно роскошно, туда входит множество комнат, спортивный зал, кинотеатр, бассейн. Но, как рассказал «24 Каналу» украинский политтехнолог Борис Тизенгаузен, это не единственное убежище, которое готовит для себя белорусский диктатор.

Если Лукашенко остановится именно в России, то будет окончательно привязан к Владимиру Путину. Также он должен понимать, что в случае смены власти для него уже нет никаких гарантий.

«Он выгоден для Путина именно тогда, когда в России, чтобы потом случайно не дал показаний. Именно поэтому, чтобы Лукашенко никогда не сбежал, то должен был сделать резиденцию неподалеку от российского диктатора», – рассказал политтехнолог.

У Лукашенко могут быть убежища на Ближнем Востоке, Китае, он имеет там определенные гарантии. Также есть страны Африки, но это уже запасные варианты.

«Есть ощущение что полноценно он всем этим не воспользуется, а будет только сидеть и хныкать, когда его выгонят из Беларуси. Но это хороший знак, потому что Лукашенко все-таки понимает, что ему скоро придется бежать», – добавил Борис Тизенгаузен.