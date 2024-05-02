«Именно забастовки создали наибольшую угрозу режиму» 1 2.05.2024, 17:32

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Кто настоящие борцы за права трудящихся.

В Международный день труда, 1 мая, белорусские провластные профсоюзники принялись себя хвалить. Председатель ФПБ Юрий Сенько рассказал, как возглавляемая им организация «борется» за права трудящихся и условия их труда.

Трагизм ситуации в том, что после протестов в 2020 году Лукашенко с особой ненавистью репрессировал деятелей профсоюзного движения, которые боролись за права трудящихся, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Ведь именно забастовки, которые организовывали честные профсоюзники, создавали наибольшую угрозу экономической основе режима.

На сегодняшний день профсоюзное движение в Беларуси разгромлено. Десятки тысяч забастовщиков были репрессированы. Сотни сидят, тысячи бежали за границу. Профсоюзы в Беларуси напоминают аналогичные организации в фашистских странах: они вроде есть, но их вроде нет.

Особенно отвратительно звучат слова Сенько о борьбе за охрану труда. «Крепкие» хозяйственники сосредоточенны на разграбление порученных им предприятий. А рабочих силой выгоняют работать на смертельно устаревшем оборудовании. Да и с нарушением всех возможных норм. В 22-м году на производстве пострадал 1781 работник, а в 23-м их количество выросло на 4% до 1850. 117 из них погибли. Большинство рабочих работают за минимальные по европейским нормам, зарплаты. А пострадавшие на производстве получают мизерные компенсации.

Лукашенковские профсоюзники всячески прикрывают преступные нарушения на производстве и сосредоточенны на выявлении недовольных режимом.

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