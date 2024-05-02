Где Россия будет наступать в мае 3 2.05.2024, 17:43

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И что еще может задействовать Путин?

Руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Radio NV рассказал, чего ожидать от «тяжелого мая»:

— Есть два аспекта, которые касаются военной компоненты. Враг будет наступать. Вероятно, украинским войскам при этом придется отступать на востоке. Пока мы накопим оружие, скорее всего, это может быть сценарий, который может происходить.

Также с северо-востока может быть обострение, могут быть наступательные действия российских войск на Харьковщину, на Сумщину. Они могут отличаться. На Сумщине — рейдовые действия, ДРГ, скорее всего; на Харьковщине — это попытка нанести охватывающий удар и взятие Харькова в полукольцо. Это возможные действия, которые может враг применять.

Соответственно, это растягивает линию обороны украинских войск и создает дополнительные направления. На юге, я думаю, ничего происходить не будет, с точки зрения значительной активизации врага, которая бы чем-то большим угрожала.

Восток и север. Думаю, что во время так называемой инаугурационной речи [диктатор Владимир] Путин скажет какие-то вещи. Что в России состоялись выборы, «видите, меня переизбрали», а в Украине выборов нет. Будет раскачивать российская пропаганда информационно-психологические операции по этому поводу о якобы какой-то нелегитимности президента Украины. Вспомнит о санитарной зоне. И могут попытаться усилить террор, ракетные атаки. Под это надо обострять боевые действия на Харьковщине и Сумщине. Это все будет происходить как раз под эту истерию.

С российской стороны будет очень много, я думаю, очень мощных ИПСО по разным направлениям. Цель — деморализовать украинцев, создать панику.

И сочетание вот таких внешних и внутренних факторов, — это то, что Россия планирует. Я надеюсь, что мы через это пройдем. Не через одни такие информационно-психологические операции проходили. и из этого нормально, достойно выйдем.

Харьковчанам стоит волноваться?

Война продолжается, и переживать надо всем так или иначе. Но по моему мнению, признаков того, что удар будет направлен непосредственно на Харьков, нет.

Но есть признаки того, что боевые действия на Харьковщине, действительно, могут обостриться. Как на купянском направлении, так и на харьковском, слобожанском, такие основания, думаю, есть. По крайней мере, есть определенные признаки, свидетельствующие о том, что враг может к этому готовиться.

Воспользуется ли он этим или нет? Покажет время. Но сил явно именно [для движения] на Харьков недостаточно. Поэтому я думаю, что они именно на Харьков наступать и не будут. А будут пробовать с северной, западной, восточной части брать в полуокружение город и перевезать логистику. Вот это может быть намерение врага на этом этапе.

Такие могут быть планы и действия. А какими они будут на самом деле, это уже время покажет.