Директор школы: Как сдавали деньги на воду и питание, так и будут сдавать 44 20.01.2017, 13:20

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Запрет Минобразования не повлияет на школьные поборы.

Родительским комитетам официально запретили собирать деньги в школах и детсадах. Руководители учреждений рассказали tut.by, что изменит запрет на поборы.

Как объяснили в Министерстве образования, собирать средства по-прежнему может попечительский совет. Причем родители не должны отдавать наличные, деньги будут перечисляться на счет учреждения образования.

— Родительскому комитету категорически запрещено брать деньги у родителей. Все нужно делать официально через попечительский совет, который также не имеет право брать наличные. Родитель должен пойти в банк и перечислить определенную сумму на счет самого учреждения, — комментирует Юлия Ванина, пресс-секретарь Министерства образования.

В столичном детском садике говорят, что вряд ли с новыми изменениями сразу получится перейти на безналичный расчет.

— В детских садах давно денежными вопросами занимается попечительский совет, родительского комитета у нас нет, — рассказывает заведующая минского детского сада. — Родители по безналу перечисляют деньги на счет управления образования, а в нем выделена отдельная ячейка конкретного учреждения. Вообще деньги наличными давно запрещено собирать, хотя по факту их все равно собирают, все не может идти по безналичному расчету. Но как быстро закупить туалетную бумагу и воду? Если не будет наличных, то попечительскому совету нужно на своем собрании принять решение, выделить определенную сумму и заключить договор на поставку, например, воды. Конечно, в этом нет ничего сложного, если все договорятся между собой, но нужно время.

В одной из столичных школ объяснили, что сразу ничего не изменится.

— Родители как сдавали деньги на воду, туалетную бумагу, питание, так и будут сдавать. В этом плане ничего не меняется, ведь все это необходимо их ребенку. Точно так же за счет родителей продолжат закупать для школы, точнее уроков труда, необходимые материалы: крупы, нитки, ткани, — объяснил директор столичной школы.

— Так что же поменяется?

— Все идет к тому, чтобы никаких наличных денег не было и все шло через расчетный счет. Как только в учреждении появляется свой расчетный счет, то попечительский совет можно переводить в общество с ограниченной ответственностью.

— И родитель будет переводить на счет деньги на питание школьника?

— Скоро мы все перейдем на карточку учащегося. На нее же родители школьника будут перечислять деньги, а в школах появятся считывающие устройства — как в магазинах. Пообедал ребенок, приложил карточку и с нее списалась нужная сумма. Эту же карточку школьник будет прикладывать к валидатору, на ней будет отбиваться 0, зато все поездки будут фиксироваться и родитель сможет видеть каждый шаг. Эта система вводится для того, чтобы родители больше не давали наличные деньги и не возмущались, что кто-то на это нагревает себе руки.