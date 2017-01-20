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Рост экономики Китая упал до самого низкого уровня с 1990 года

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  • 20.01.2017, 18:56

В минувшем году экономика Китая показала самый низкий рост за последние 26 лет.

Рост экономики Китая в четвертом квартале 2016 года составил 6,8 процента, а в целом за год - 6,7 процента. Об этом сообщило в пятницу, 20 января, статистическое ведомство в Пекине, передает «Немецкая волна».

Это - самый низкий показатель экономического роста КНР с 1990 года. Хотя эксперты усматривают в этих данных признак стабилизации второй по величине экономики мира, они предупреждают, что нынешняя модель роста ненадежна. Рост китайского ВВП слишком сильно зависит от правительственных мер по стимуляции экономики указывается в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

Если же в Китае будет продолжаться стремительный рост кредитования и власти не станут решительнее бороться с высокими долгами предприятий, экономике грозит "сильное ослабление", предупреждает МВФ.


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