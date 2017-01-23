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Георгий Тука: Россия схватила кусок, которым подавится

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  • 23.01.2017, 15:08
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Георгий Тука

Деоккупация Донбасса может пройти за три месяца.

Страна-агрессор проводит на оккупированных украинских землях политику выжженной земли.

Об этом в эфире "Донбасс. Реалии" сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает liga.net.

"Позиция в Донбассе, которая там проводится с первых дней оккупации этой территории, - это политика выжженной земли, пустыни, предприятия уничтожаются. Предприятия иногда вырезаются очень аккуратно и вывозятся на территорию РФ, большинство цинично вырезаются на металлолом", - сказал Тука.

По его словам, это касается не только промышленных предприятий, но это подразделений Укрзализныци. "Разворовываются медные кабели. Такие примеры есть", - добавил Тука.

Говоря об оккупированном Донбассе, он сказал: "Россия схватила кусок, которым она подавится".

Он напомнил, что деоккупация захваченного Донбасса может пройти за три месяца согласно расчетам Генштаба и украинской армии.

16 января Тука заявил, что процесс освобождения оккупированных территорий Донбасса от боевиков и российских военных должен начаться осенью 2017 года.


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