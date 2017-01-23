«Доплаты» молодым учителям не хватит даже на проездной 9 23.01.2017, 16:04

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По мнению педагогов, работающих в школах по распределению, доплата в 31 рубль выглядит смешно.

Молодым педагогам, которые отработают по распределению два года, но останутся работать в том же учреждении образования, еще на год продлевают дополнительные выплаты — не более, чем на одну тарифную ставку первого разряда в течение еще 1 года. На данный момент тарифная ставка первого разряда — 31 рубль. Конкретная сумма доплаты будет исчисляться пропорционально отработанному времени. Это предусмотрено постановлением правительства от 19 января 2017 года №48, отмечает svaboda.org.

В Министерстве образования уверены, что такая мера позволит «закрепить молодых специалистов в учреждениях образования». Но сами молодые педагоги, работающие по распределению, выражают сомнение, что такими доплатами можно к чему-то поощрить.

Молодой специалист Юрий окончил Лингвистический университет в Минске, учился за счет бюджета. Он говорит, что считает дни до «дэмбэля» — контракт заканчивается в августе 2017 года:

«Полтора года назад семь молодых специалистов вместе со мной были распределены в нашу гимназию. В первый год работы у меня была нагрузка — 29 часов в неделю. То есть 4 дня по 6 уроков и в один день — 5. Во второй год в первых двух четвертях было 30 часов в неделю, то есть каждый день по 6 уроков. За декабрь «чистыми» за свою работу получил 398 рублей. Это со всеми доплатами как молодому специалисту, с премией. Риторический вопрос: можно содержать семью на такие деньги?

А теперь коллега ушла в декретный отпуск, и мне отдали еще и ее класс. Поэтому сейчас у меня каждый день по 7 уроков. Коллеги шутят: разбогател!

Сегодня на перемене в учительской мы шутили насчет «добавки» в 31 рубль. Это издевательство, ровно на проездной билет на два вида транспорта. А мне надо на три вида транспорта, чтобы доехать из дома до работы. Это 39 рублей, так что 31 рубля даже на полноценный проездной не хватит. Такие частные меры никого не закрепят».

Александр мечтал стать учителем, закончил педагогический университет. Попал в престижную гимназию. Говорит, что работать с детьми ему очень нравится:

«У меня прекрасные ученики. В нашей гимназии дети учатся с пятой по одиннадцатый класс. Они хорошо подготовлены, так как прошли серьезный конкурс в гимназию. Но просто «достали» постоянными внеклассными мероприятиями, вроде сопровождать детей на хоккей, сдать деньги за субботник или на подписку. Ну зачем школе газета «Во славу Родины» или «Коммунист Беларуси»? Мы писали электронный запрос в Минобразования, нам ответили, что это дело добровольное. Но ссориться с нашей директрисой — себе дороже обойдется. Через день — бесполезные совещания, педсоветы, которые длятся по 3-4 часа...

Однажды было очередное затянувшееся совещание, а у меня подработка — занятия на курсах подготовки к ЦТ, где меня ждут 10 детей, я опаздывал. Пытался отпроситься, не отпустили. Ушел — лишили премии. Сейчас новый приказ — будут все субботы рабочие. А эта доплата в 31 рубль, которую пообещали, если останусь работать третий год — просто смешная.

Вместо того чтобы думать, как серьезно реформировать систему образования, занимаются какими-то мелкими полумерами. Вряд ли я останусь дальше работать в школе. У меня максимальная загрузка — более 30 часов в неделю. Но на зарплату в 400 рублей семью не прокормишь», - говорит Александр.