Рубль «застыл» в ожидании девальвации 2 1.10.2017, 17:24

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Фото: tut.by

Стоимость иностранных валют продолжает расти, даже в период налоговых платежей.

Рост стоимости валютной корзины в период проведения налоговых платежей выглядит довольно странным. Не исключено, что это вызвано увеличением девальвационных ожиданий, а также ростом расходов бюджета или объемов кредитования в белорусских рублях (в августе задолженность предприятий и населения по кредитам в белорусских рублях выросла на рекордную в текущем году величину). Впрочем, в данном случае, возможно, повышенный спрос на валюту в Беларусь перекинулся из России, где возник дефицит валютной ликвидности, пишет Владимир Тарасов для сайта belrynok.by.

При этом увеличился избыток рублевой ликвидности в банковской системе РБ, который Нацбанк пытался изъять, повышая ставки при размещении своих краткосрочных облигаций. На состоявшемся 27 сентября аукционе по размещению рублевых облигаций со сроком обращения, равным 7 дням, спрос составил 697,96 млн. BYN, фактический объем размещения — 674,81 млн. BYN, а средневзвешенная ставка — 8,9683% годовых. На предыдущем аукционе 20 сентября спрос равнялся 396,27 млн. BYN, объем размещения — 389,15 млн. BYN, средневзвешенная ставка — 8,8898%.

Начали расти ставки и на аукционах по размещению валютных облигаций Нацбанка. 28 сентября он реализовал долларовые облигации со сроком обращения в 365 дней на 25 млн. USD под 3,4897% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся 14 сентября, средневзвешенная ставка составила 3,7560%.

Правление Нацбанка 27 сентября приняло решение снизить ставку рефинансирования с 18 октября до 11% годовых с текущих 11,5%, объяснив свои действия падением темпов инфляции. В сентябре ставка рефинансирования также была снижена на 0,5%. Возможно, Нацбанк сохранит такие темпы сокращения ставки до конца текущего года, что приведет к ее уменьшению в декабре до 10%.

В 2018 году процесс снижения ставки, по-видимому, будет приостановлен. Заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц 28 сентября сообщил, что прогноз Нацбанка по инфляции на 2018 год уже близок к показателям текущего года, поэтому рассчитывать на снижение ставки рефинансирования намного ниже текущего уровня не приходится.

Прогнозировать динамику стоимости валютной корзины на текущей неделе сложно, так как пока неясна причина ее роста в конце сентября. Но БЕЛРЫНОК будет исходить из тенденции, то есть предположим, что на текущей неделе стоимость вырастет примерно на 0,5%.