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Минздрав хочет запретить домашние роды в Беларуси

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  • 11.10.2017, 16:51
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Система домашних родов в Беларуси не будет внедрена.

Об этом заявила начальник главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Елена Богдан, передает БелТА.

«Чем больше родов на дому, тем больше риск несчастий, – сказала представитель Минздрава. –Роды должны проходить в медучреждениях, под контролем квалифицированного персонала. Нужны особое оборудование, в том числе аппарат искусственной вентиляции легких, иногда нужны специальные операционные наборы, а также запасы крови».

По поводу родов на дому в присутствии акушерки, Елена Богдан ответила, что могут возникнуть такие ситуации, с которыми акушерке не справиться, когда нужна помощь узких специалистов. Категорично представитель Минздрава отреагировала и на вопрос о возможности коммерческих медицинских центров проводить домашние роды по желанию пациентов: «Ни один коммерческий центр в Беларуси не проводит родоразрешение. Они ведут наблюдение во время беременности, но не более. Я не думаю, что в стране есть хоть один коммерческий центр, который заинтересован оказывать услугу по родам на дому».

«Давайте поставим точку в обсуждении темы домашних родов», – отрезала Богдан, в разговоре с представителями СМИ.


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