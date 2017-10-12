Amazon создал водонепроницаемую электронную книгу 12.10.2017, 9:17

Размер экрана Kindle Oasis составляет семь дюймов.

Американская компания Amazon представила усовершенствованную водонепроницаемую электронную книгу Kindle Oasis, передает Bloomberg.

Новая версия электронной книги обладает более быстрым подключением к мобильному интернету по сетям 4G. Согласно информации издания, размер экрана - 7 дюймов (17,78 см), а также размер и яркость электронной книги увеличены по сравнению с прошлыми моделями.

Кроме того, возросла емкость батареи, в Amazon заявили, что устройство способно работать от одного заряда до шести недель. Kindle Oasis оснащен технологией Bluetooth. Теперь аппарат сможет воспроизводить аудиокниги на колонках, поддерживающих такую технологию.

Как сообщается, новая версия электронной книги с объемом памяти в 32 Гб будет стоить в США 350 долларов, в то время как базовая (с объемом памяти в 8 Гб и без подключения к сетям 4G) поступит в продажу по цене в 250 долларов.