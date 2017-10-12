Что скрывается за «дружбой» режимов Беларуси и Венесуэлы 2 12.10.2017, 14:21

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В деле замешаны оружие, нефть, контрабанда, поддержка незаконных группировок и наркоторговцев.

Чем объясняются периодические «торговые взрывы» между Беларусью и некоторыми развивающимися странами? И чем это сотрудничество заканчивается для нашей страны?

Телеканал «Белсат» провел собственное расследование:

Неожиданный взлет экономического сотрудничества Беларуси и Венесуэлы, и такой же неожиданный ее упадок, породили много штампов и мифов. Мол, Лукашенко и Уго Чавес подружились на основании идеологической близости и Лукашенко так пленил своего латиноамериканского коллегу, что крутил им по своему усмотрению. Но как было на самом деле?

На самом деле президента Венесуэлы, в свое время, направили в Минск из Москвы, куда он ездил просить оружие. После того, как в 2006 году, Соединенные Штаты, обеспокоенные антиамериканской риторикой Чавеса, перестали продавать ему вооружения, тот поехал просить их у Москвы. Прежде всего - системы противовоздушной обороны.

Но Россия тогда вела дипломатическую борьбу против размещения американских комплексов противовоздушной обороны в Восточной Европе и не хотела давать Вашингтону контраргумент, поставляя его противнику такое серьезное оружие, как баллистические ракеты. Поэтому сделку было решено провести через Беларусь. В 2006 году, после своего третьего визита в Россию, Чавес отправился из Москвы в Минск, где подписал с Лукашенко пакет контрактов по созданию в Венесуэле комплексной системы противовоздушной обороны.

Специалисты отмечают, что в рамках этой сделки Беларусь выступала не просто реэкспортером.

Объем официальной торговли снижался, нелегальный бизнес процветал

За свой статус посредника в венесуэльско-российском сотрудничестве Лукашенко выторговывал для Беларуси дополнительную разовую сделку. Венесуэла выделила нашей стране кредит на полмиллиарда долларов, а отдать его позволила товарами и услугами. Практически это выглядело так:Минск возвращал Каракасу одолженные полмиллиарда деньгами. Но Каракас, в свою очередь, создал фонд на те же полмиллиарда долларов, которые венесуэльские предприятия должны были освоить за счет покупки белорусских товаров и услуг.

Таким образом, торговый бум между Беларусью и Венесуэлой был результатом разовой бартерной сделки.

После того как Минск выплатил своими товарами и услугами венесуэльский кредит, а также, вероятно, премии за разработку венесуэльских нефтяных месторождений, удержать свои позиции на венесуэльском рынке он не сумел несмотря на две сотни межправительственных соглашений. Снижение же белорусско-венесуэльского товарооборота началось еще в 2013 году, задолго до падения цен на нефть и экономического кризиса в Венесуэле.

Правда, даже на фоне упадка официальной торговли между двумя странами, дружбу их руководителей продолжал питать совместный нелегальный бизнес.

В 2009 году Конгресс Соединенных штатов принял Акт об учете сделок с белорусскими вооружениями. В тексте документа презентуется треугольник нелегальной торговли оружием между Беларусью, Венесуэлой и Ираном.

Комиссия Конгресса опасалась, что, по крайней мере, часть противовоздушных ракетных комплексов, которые Беларусь поставляла Венесуэле, могли предназначаться для Ирана. При этом, конгрессмены сошлись на том, что Минск является, прежде всего, перевалочным пунктом для российских вооружений, которые Москва не хочет продавать сама.

Поставляли оружие арабским и латиноамериканским террористам

Кроме торговли ракетными системами партнеры занимались поставками оружия арабским и латиноамериканским террористическим группировкам антиамериканского направлении. В 2007-м году, когда Беларусь начала резко наращивать сотрудничество с Венесуэлой и Ираном, Каракас и Тегеран запустили между собой еженедельные авиарейсы, которые были закрыты для обычных граждан. Бразильская газета «Веха», со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника, который убежал от режима Чавеса, утверждали, что самолеты использовались для транспортировки оружия, боевиков, наличных денег и наркотиков. Это подтверждали и американские правительственные чиновники.

«Венесуэльская государственная авиакомпания «Conviasa» проводит регулярные полеты из Каракаса в Дамаск и Тегеран - поставляя Ирану, «Хезболле» и связанным с ними наркоторговцам подпольный путь для перемещения людей, контрабанды и других материалов», - отмечал в отчете Сената США в 2012 году бывший заместитель госсекретаря США Роджер Норьега.

В 2009 году испанская газета «El Pais» обнародовала документы с компьютера Рауля Рейеса - одного из лидеров группировки колумбийских марксистских повстанцев, который был убит годом ранее в ходе рейда колумбийских солдат в Эквадоре.

"«Ангел» обсудил с белорусскими властями возможность поставок оружия <...> Наш белорусский друг продолжает работу над путями решить проблемы через поставки на черном рынке <...> Делегация от друга прибудет в Каракас 17 февраля <...> «Ангел» попросил, чтобы мы были там и договорились с делегацией лично", - писал Иван Маркес Раулю Рейесу 8 февраля 2009 года.

По информации «El Pais», «Ангел» - это президент Венесуэлы Уго Чавес, белорусский друг - тогдашний госсекретарь белорусского Совбеза, а ныне - управляющий делами президента Виктор Шейман. А участники обнародованной корреспонденции - лидеры «FARC» - группировки колумбийских марксистских повстанцев, которая финансирует свою деятельность похищениями людей за выкуп и производством кокаина. США и Евросоюз признают эту группировку террористической. Подлинность обнародованных документов позже агентству «Reuters» подтвердил Интерпол. В документах конгресса США Беларусь также обвиняется в поставках оружия группировкам «Хезболла» и «Хамас».

«Не секрет, что «Хезболла» имела отношения еще с советским правительством», - комментирует эксперт в неевропейских цивилизациях Евгений Красулин.

Белорусско-венесуэльскими проектами «распиливали» бюджет

Сколько денег из этих теневых сделок доходит до белорусского бюджета - неизвестно. Но публикации венесуэльской и российской прессы указывают на то, что официальные проекты Минска и Каракаса использовались, среди прочего, для «распила» чиновниками бюджетных денег как Венесуэлы, так и Беларуси. В 2011 году венесуэльская газета «El Universal» обнародовала статью под заголовком «Белорусская Мафия». В нем Белзарубежстрой, который строил жилье в Маракае и Каракасе, обвинили в масштабном расхищении строительных материалов. За 4 года, по информации «El Universal», белорусская компания построила только 4% от обещанного количества квартир, причем, в плохом качестве. В результате совладелец Белзарубежстроя Шевцов был арестован за кражу двух тонн арматуры, но позже освобожден.

Еще одна афера касалась поставок в Беларусь венесуэльской нефти. По материалам «El Universal», в ходе переговоров белорусская сторона хотела покупать ее с 30-процентной скидкой от мировой цены. Официальный Каракас соглашался на это, объясняя своим избирателям, что эту скидку ему компенсировала Россия, выкупив по хорошей цене венесуэльские нефтеперерабатывающие заводы в Германии, которые Уго Чавес не мог продать с 2001 года.

С учетом стоимости доставки, окончательная цена венесуэльской нефти для Беларуси должна была быть на 20% ниже рыночной. Но, по данным Белстата, наша страна, наоборот, переплачивала за нее дополнительных 10% к мировой цене. В чьих карманах исчезала разница - неизвестно.

Одновременно «Новая Газета» вообще поставила под сомнение то, что венесуэльская нефть поставлялась в Беларусь, по крайней мере - в объявленных объемах. Российское издание отметило, что танкеры, которые якобы отправлялись из Венесуэлы в Беларусь, часто не доходили до Балтийских портов. А если доходили, то пустыми - не разгружаться, а наоборот, брать новый груз. Железнодорожные же поставки углеводородов в Беларусь из Украины и стран Балтии подозрительно совпадали с маршрутами вывоза из России контрабандной нефти, которую тамошние нефтяники экспортируют без уплаты причитающихся таможенных платежей.

«Вполне вероятно, что Венесуэла таким образом выступала как прикрытие», - считает политолог Андрей Елисеев.

В пользу того, что вместо венесуэльской нефти Беларусь импортировала контрабандную российскую свидетельствует и то, что эти поставки продолжались и после того, как Россия вновь начала продавать нашим нефтеперерабатывающим заводам сырье по льготной цене. Причем, заморские углеводороды продолжали идти в Беларусь не из Азербайджана через украинский трубопровод Одесса-Броды, в рамках заключенного ранее договора, а по втрое дороже железнодорожном маршруту через страны Балтии.

«Транспортное плечо делает эти поставки невыгодными при любых обстоятельствах», - говорит шеф-редактор издания «Экономическая газета» Леонид Фридкин.

Экономический смысл такие поставки могли иметь только в случае, если венесуэльская нефть на самом деле привозилась не из-за океана, а шла железной дорогой из России. Кстати, остановились эти поставки одновременно с прекращением другой контрабандной схемы - реэкспортом российских нефтепродуктов через Беларусь под видом растворителей, когда Кремль прикрыл этот контрабандный маршрут.

Минск развил отношения с Каракасом благодаря российскому вооружению?

Краткосрочный торговый подъем между Беларусью и Венесуэлой был результатом разовой сделки по вооружениям между Москвой и Каракасом, в которой они решили использовать Минск в качестве посредника.

За это Беларусь получила небольшую плату - кредит на полмиллиарда долларов, который погасила товарами и услугами, а также несколько миллионов тонн дешевой венесуэльской или контрабандной российской нефти. Заработанные деньги были, однако, съедены одновременным повышением цены на российские энергоресурсы для нашей страны. Сотрудничество, которое, возможно продолжается между Минском и Каракасом сейчас, это - поставки оружия террористам и наркоторговцам на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Но эти объемы - в национальных масштабах - небольшие и какая часть их попадает в белорусский бюджет - неизвестно. Известно лишь о разворовывании на венесуэльских проектах бюджетных денег.