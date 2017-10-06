Страна мадур 34 Ирина Халип

6.10.2017, 8:15

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Сограждане, это уже слишком.

Три дня назад во дворе появились типичные, безлицые и безглазые, люди в штатском. Управдом шепнул: «Во всем доме опечатали технические этажи и все подсобные помещения. Спрашивали о тебе: живешь ли здесь. В четверг, говорят, этот крендель из Венесуэлы приедет, будет памятник открывать».

Ах да, скверик напротив дома зачем-то носит имя Симона Боливара. В 2008 году мы уже это проходили: тогда в Минск приезжал Уго Чавес и вместе с Лукашенко открывал памятный камень, где все про Симона Боливара было написано. В тот раз не просто чердаки замуровывали – еще и объявления в доме вывешивали, что жильцам запрещается выходить на балконы и открывать форточки. Гэбисты ломились в квартиры, в которых были открыты форточки, и предупреждали, что будут стрелять на поражение, если кто высунется. Сейчас, правда, обошлось без объявлений и снайперов: на этот раз в дуэте с очередным венесуэльским пройдохой выступал не Лукашенко, а вице-премьер Семашко. Его, понятное дело, не жалко, так что без лишней бдительности можно было обойтись. Но без обычной государственной смердящей мерзости – никак.

Мало было крохотному скверику в тихом центре Минска памятного камня Симона Боливара и имени Симона Боливара – нужен был на этом пятачке еще и памятник Симону Боливару. Его начали строить еще летом. Центр скверика обнесли забором, на котором можно было прочитать паспорт объекта. В этом паспорте интересен был не сам объект и даже не подрядчик – «Белзарубежстрой», кто бы сомневался, - а непосредственно заказчик этого срама. Мало ли, вдруг Чиж решил заказать, чтобы еще пару лет не сажали? Но заказчиком, как и следовало ожидать, оказалось управление капитального строительства Мингорисполкома. То есть этот пошлый монумент строили за наши деньги: основное наполнение городскому бюджету дают именно налоги горожан. Мало того, что мы содержим армию дармоедов-силовиков, так еще и финансируем изготовление памятника Боливару? Сограждане, это уже слишком…

Что до дармоедов-силовиков, то они вчера с раннего утра облепили окрестности, как мухи. В скверике работали саперы, военные выстраивали по ранжиру солдат с флагами, тихари разгоняли из сквера женщин с колясками. Во дворе у нас трещали рации, топтуны стояли через каждые десять метров, а в подъездах дежурили военные. И ладно бы это был военный переворот, а то всего лишь Мадуро. Во мне проснулась рачительная хозяйка, и я пыталась подсчитать, скольким же мухам, облепившим наши города, мы собственноручно наливаем варенье в виде своих налогов и отчислений. Цифры получаются астрономические. Увы, не только наши города принадлежат мадурам, боливарам, мухам и дожинкам. Наша работа – тоже: это источник топлива для них. А наша жизнь – это всего лишь оправдание их безделья.

Меня совершенно не интересуют подробности встречи Лукашенко и Мадуро. Разговор двух правителей, пытающихся «развести» друг друга на деньги, - кому это может быть интересно? Но я не могу понять, откуда берутся эти, безлицые и безглазые: неужели они учились в тех же школах, читали на уроках «Мой родны кут» и носились по улицам, громко хохоча от счастья, что каникулы? Не верю. Их выращивают в специальных питомниках, они не приспособлены к жизни и труду, а потому кормить их приходится нам. Они считают, что Мадуро с памятником и перекрытыми улицами в центре Минска – это нормально.

Я видела из окна, как они не пропускали пассажирские автобусы, которые должны были повернуть с Первомайской налево, на Захарова, и проехать мимо Мадуры. Автобусы, полные пассажиров, отправляли дальше по Первомайской, и они везли недоумевающих людей совершенно в другую сторону. Остановиться и выпустить их хотя бы на перекрестке тоже было запрещено. А люди спешили – домой, на работу, в поликлинику, в секцию с ребенком, на вторую работу, на репетиторство, на третью работу…

Ах да, самое главное: в автобусах ехали налогоплательщики. Те, на чьи деньги этот чертов памятник строили и открывали.

Ирина Халип, специально для Charter97.org