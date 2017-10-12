Срочник из «учебки» в Печах: Телефоны все сдают, но карточки всегда при солдатах 20 12.10.2017, 16:23

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Бывший срочник рассказал об обстановке в части, где служил погибший Александр Коржич.

3 октября в военчасти №43064 под Борисовом погиб солдат-срочник из Пинска Александр Коржич. Парня нашли в петле в подвале медсанчасти. «Еврорадио» на условиях анонимности поговорило с солдатом, который служил в 3-й роте 3-й школы 72-го учебного центра, где проходил службу и Саша Коржич, с января по май — то есть непосредственно перед тем, как пинчанин был призван в Печи.

- Как вы считаете — есть в в/ч 43064 «дедовщина» или нет?

- Я там служил с января по май именно в этой роте и школе. По поводу дедовщины: как таковой ее не было, по крайней мере, когда я там был. Что там сейчас — не знаю, так как не известно, что там стало с уходом на дембель в мае сержантов, которые там были в то время, когда я там был.

- Получается, в мае пришли новые сержанты вместо тех, которые демобилизовались? Мне называли фамилии: Б., С. Они вам встречались?

- Б. был младшим сержантом при мне, а С. — рядовым. И с уходом предыдущих сержантов на дембель один стал сержантом, а второй младшим сержантом. Я с ними и служил в одном взводе.

- Какие впечатления о них?

- С. вроде более-менее спокойный. Б. косячный, но тоже безобидный и вполне адекватный. А прапорщик там только один был, но вроде бы, должен был в мае уйти в другую роту. Возможно, там [в статьях о гибели Александра Коржича. — прим.] упоминается прапорщик из 4-й роты, так как 3-я и 4-я рота на одном этаже.

-А прапорщик из 4-й роты жeсткий?

- По разговорам — вроде не совсем адекватен.

- Родные Саши Коржича говорят, что у парня забрали банковскую карточку, а смартфон вынудили продать за 30 рублей (около $15). Вы с таким не сталкивались?

- Телефоны там все сдают, и получают по воскресеньям в установленное время. И то, только установленного образца.

- Кнопочные? Смартфоны не положены?

- Нет, смартфоны нельзя. Все телефоны хранятся в канцелярии роты под замком. А карточки всегда при солдатах у нас были, на них нет запрета.

По факту смерти Александра Коржича в Печах Следственный комитет начал уголовное дело по части 3 статьи 443 УК РБ — Нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия.