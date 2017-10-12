Почем «индульгенция» для предпринимателей? 28 12.10.2017, 16:37

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Бюджет снова решили пополнить за счет частного бизнеса.

Разработкой проекта декрета "Об обеспечительном депозите" занималось несколько министерств вместе с представителями бизнес-союзов, сейчас он передан на рассмотрение в Администрацию президента. Самого текста документа пока нет, но о нем подробно написала «Экономическая газета». В общих чертах суть сводится к следующему: любой предприниматель может заранее открыть в Беларусбанке так называемый обеспечительный депозит – минимум 50 тыс. руб. или валютный эквивалент этой суммы. Если этот предприниматель потом совершит какое-нибудь экономическое правонарушение, деньги с депозита пойдут на компенсацию ущерба, а сам он сможет смягчить себе наказание или вовсе его избежать, пишет

Kp.by изучила все, что известно о проекте декрета на данный момент, и отвечает на наивные вопросы о том, как он может работать в будущем.

В каких случаях поможет обеспечительный депозит?

Новая схема будет работать для всех основных экономических статей: например, незаконная предпринимательская деятельность, уклонение от уплаты налогов, превышение служебных полномочий, служебная халатность, легализация средств, полученных преступным путем, и так далее.

Кто сможет его открыть и пополнить?

Кто угодно. Кроме того, при желании он будет «покрывать» любое количество человек: скажем, депозит может внести директор предприятия, но распространяться он будет на всех работников. И, кстати, его можно будет не только пополнять, но и снимать с него деньги.

Как будет работать эта схема?

Предположим, правоохранительные органы обнаружили, что директор какой-нибудь компании не платит налоги. После этого правоохранители проверят, есть ли у него обеспечительный депозит и сколько на нем денег. Если их будет достаточно, чтобы покрыть ущерб, нужную сумму заблокируют и переведут в доход государства. После этого директору фирмы отправят постановление о том, что с его депозита забрали деньги в качестве компенсации ущерба, и он должен будет в течение двадцати дней доплатить еще 30% от суммы.

У предпринимателя есть обеспечительный депозит. Если он что-то нарушит, на него заведут дело?

Если суммы на нем хватит, чтобы полностью покрыть ущерб, то уголовного или административного процесса получится избежать. Если же денег недостаточно, то без процесса не обойтись, но он пройдет по смягченной процедуре. Во-первых, нарушителя не будут задерживать и заключать под стражу. Во-вторых, сам факт наличия такого депозита будет считаться смягчающим обстоятельством и дополнительным основанием для освобождения от ответственности. А в-третьих, если срока или другого наказания все-таки не избежать, то оно не будет превышать половины положенного по этой статье.

Закон нарушили несколько человек, а депозит есть только у одного. Что будет?

Если его будет достаточно, чтобы полностью выплатить общую сумму ущерба, то к ответственности не привлекут никого, если частично, то уголовный или административный процесс пройдет по смягченной процедуре. Если же депозит будет «покрывать» только одного или нескольких человек, то всех остальных накажут по полной.

Если предприниматель сможет доказать, что на самом деле он ничего не нарушал, вернут ли ему деньги?

Если государство сочтет, что человек нарушил законодательство, то деньги с обеспечительного депозита в счет компенсации ущерба снимут в любом случае. Но потом в течение года это решение можно обжаловать в суде. Если предпринимателя признают невиновным, то эту сумму ему вернут.

Если деньги будут лежать в банке на обеспечительном депозите, будут ли на них начисляться проценты?

Увы, такой возможности в проекте указа не прописано.

Комментарий специалиста

«Пользоваться этой возможностью будут те, кто осознанно собирается нарушать закон»

- У нас и наших коллег из бизнес-союзов в первую очередь напрашивается аналогия с индульгенцией: купил индульгенцию – и можешь спокойно нарушать правила, - рассказал «Комсомолке» зампредседателя Белорусской научно-промышленной ассоциации Георгий Гриц. – Логика здесь весьма сомнительная: если ты виноват по закону, то почему решающим фактором будет то, были ли у тебя когда-то 50 тыс. руб.? Конечно, с одной стороны, это шаг в правильном направлении и хоть какое-то послабление для бизнеса в сфере декриминализации (перевод из уголовных преступлений в административные или иные правонарушения – Ред.). А с другой, им смогут воспользоваться только две категории: те субъекты, которые осознанно собираются нарушать закон и хотят подстраховаться, чтобы их не посадили, и крупные компании. Для малого и среднего бизнеса 50 тыс. руб. – слишком крупная сумма, чтобы ее можно было оставить в залог. Кроме того, возникает ощущение, что государство хочет немного заработать на предпринимателях. Ведь это, по сути, беспроцентные депозиты. Поэтому впечатления от документа пока двойственные. На мой взгляд, нужно менять законодательную базу и декриминализовать экономические преступления, а не делать исключения для тех, у кого есть деньги.